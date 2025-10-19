Ilves oli pitkään voitossa kiinni miesten jalkapalloliigan kotipelissään Interiä vastaan, mutta lopulta tamperelaisjoukkue joutui tyytymään 1–2-tappioon.
Turkulaisvieraat nousivat voittoon, kun Dimitri Legbo pukkasi pallon maaliin 83. ja 84. peliminuuteilla. Ilveksen osumasta vastasi Joona Veteli, joka laukoi pallon avauspuoliajalla rangaistuspotkusta maaliin.
Helsinkiläinen Gnistan taipui 3–4-kotitappioon SJK:lle. Rachide Gnanou teki Gnistanille kaksi maalia ja Kasper Paananen SJK:lle yhtä monta. Paananen on 16 osumallaan liigan maalipörssin kärjessä.
Ilveksen mestaruushaaveet kokivat päivän tuloksella kolauksen. Myöhemmin tänään HJK:ta isännöivä KuPS on liigan kärjessä pisteen erolla Interiin ja Ilvekseen. Interillä on Mestaruussarjaa jäljellä viisi ja Ilveksellä neljä ottelua.