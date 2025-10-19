Kuopion Palloseura jatkoi vahvaa syysvirettään miesten jalkapalloliigassa, kun se kaatoi kotikentällään HJK:n sunnuntaina lukemin 3–1. Voiton myötä KuPSin sarjajohto kasvoi neljään pisteeseen ottelun vähemmän pelanneeseen Interiin. HJK on jo kymmenen pistettä hallitsevaa mestaria perässä.

Ottelun ratkaisuosuma nähtiin toisella jaksolla rangaistuspotkusta. Tuomio kuumensi tunteita vieraiden keskuudessa. Rangaistuspotku tuomittiin HJK:n maalivahdin Ricardon rikkeestä, ja sitä voidaan pitää hieman kyseenalaisena. Itse rangaistuspotkun KuPSin Piotr Parzyszek laukoi vuoren varmasti verkon perukoille. Hyökkääjä osui jo seitsemännessä peräkkäisessä sarjaottelussa.

HJK on pelannut nyt peräti 12 peräkkäistä voitotonta ottelua mestaruussarjassa, kun mukaan lasketaan aiemmatkin vuodet. Kuopiossa se on kärsinyt tappion nyt viisi kertaa peräkkäin.

– Ollaan sen verran tehottomia, ja sitten kun kaveri menee johtoon, panikoidaan. Ketuttaa ihan hemmetisti ja turhauttaa. Totta kai futiksessa on kaikki mahdollista, ja emmehän me luovuta. Loppuun asti painetaan täysillä, vieraiden Miska Ylitolva totesi pettyneenä ottelun jälkeen Ruudun haastattelussa.