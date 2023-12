Veikkausliiga-nousija kaappasi kokeneen ex-Huuhkajan HJK:sta – seuralla mielenkiintoinen siirtotaktiikka: “Siihen kiusaukseen olisi helppo lähteä”

Otteluita Veikkausliigassa kertyi 20 kappaletta, osa kapteeninnauhaa kantaen. Konferenssiliigassa Raitala on pelannut neljä viidestä lohkopelistä.

“Haluamme olla rohkeita nuorten pelaajien kanssa”

Raitala on Gnistanin talven ensimmäinen merkittävä pelaajahankinta, antaen samalla ensimaun siitä, millaista joukkuetta Veikkausliigan ensikertalaiset uutta haastettaan varten kasaavat.

– Luvassa on pelaajia, jotka ovat selkeästi pystyneet osoittamaan tasonsa Veikkausliigassa, Jokiranta paljastaa MTV Urheilulle kysyttäessä tulevista pelaajahankinnoista.

– Vaikka melkein kaikki ovat olleet halukkaita jatkamaan, ihan jokaisen kanssa emme tietenkään pysty. Sarjatason muuttuessa meidän on vahvistuttava, Jokiranta painottaa.

– Tässä työn alkuvaiheessa on huomannut, että siihen kiusaukseen olisi helppo lähteä. Niitä olisi paljon enemmän tarjolla. Hyviä pelaajia, jotka vaikuttavat valmiilta.

– Me emme kuitenkaan halua lähteä siihen. Ilman muuta meillä tulee niitä muutamia olemaan, mutta silloin heidän on oltava sitten todella hyviä. Se on se juttu siinä.