Hintalappu 300 000 euroa! Tältä näyttää omakotitalon arvoinen sellonjousi

Kallein koskaan myyty jousi on François Xavier Tourten rakentama jousi, jota kutsutaan jousten Stradivariksi. Sen hinta kohosi huutokaupassa 572 000 euroon.

Se on aika paljon noin 60 grammaa painavasta puukepistä. Tällä hetkellä sillä summalla saisi esimerkiksi 13 hehtaarin kokoisen oman viinitilan Toscanasta.

Mikä tekee juuri jousesta niin arvokkaan?

Ilman harjaantunutta silmää on lähes mahdoton sanoa, mikä jousi on arvokas ja mikä ei, kertoo Risto Vainion jousisoitinliikkeen toimitusjohtaja Ilkka Vainio. Hän on jatkanut isänsä vuonna 1968 perustamaa jousisoitinliikettä. Vuosikymmeniä kestänyt jousisoitinten keräily on johtanut satojen viulujen ja sellojen kokoelmaan.

Jousen hinta koostuu monesta asiasta, kuten rakentajan nimi, soitto-ominaisuudet, kunto ja käsityön laatu. Jouset ovat kaikki yksilöitä, ja Vainio vertaakin ostoprosessia puolison löytämiseen.

– Kun se sattuu kohdalle, niin se on sitten siinä. Mutta jos se ei ihmiselle sovi, ei soittimessa tarvitse olla mitään vikaa, muotoilee Vainio.

Hän levittää pöydälle neljä sellonjousta, jotka eivät juurikaan eroa ulkonäöltään toisistaan. Ainoa, mikä pistää silmään, on hänen isänsä Risto Vainion rakentama jousi, jonka päässä oleva frossi on täynnä kulta- ja hopeakoristeita. Yllätykseksemme Vainio kertoo, että kyseessä ei ole arvokkain jousi, vaan on enemmänkin esimerkki jousirakentajan taidonnäytteestä. Sen arvo on ennemmin keräily- kuin soittojousena.

Alin jousi on saksalainen tehdasjousi, jonka päällä oleva hintalappu kertoo, että kyseessä on 150 euron arvoinen puukeppi. Seuraavaksi tulee Vainion isän rakentama jousi, jonka arvo on noin 10 000 euroa. Toiselle sivulle kipuaa ranskalaisen Eugene Sartoryn rakentama jousi, jonka hinta nousee 50 000 euroon.

– Tämä on jo soitto-ominaisuuksiltaan sellainen, että se käy solistitason soittamiseen, kertoo Vainio.

Viimeisenä Vainio esittelee kokoelman helmen, joka on Dominique Peccatten rakentama jousi. Sen hinta on noin 300 000 euroa.

– Jos Sartory on käsittämätöntä käsityötä, niin tämä menee sen yläpuolelle. Tämä on taidetta, kertoo Vainio.

Miksi ei tule uusia Sartoryjä ja Peccatteja?

– Ehkä niitä on tällä hetkellä. Aika näyttää. Ongelma on materiaali, koska sitä ei yksinkertaisesti ole, kertoo Vainio.