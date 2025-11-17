Saksassa on julkistettu maanantaina kaksi säveltäjämestari Bachin urkukappaletta.
Johann Sebastian Bach sävelsi teokset teini-ikäisenä.
Kappaleet esitettiin ensimmäistä kertaa 320 vuoteen Leipzigin Tuomaankirkossa (Thomaskirche), jonne Bach on haudattu ja jossa hän työskenteli kanttorina 27 vuotta.
– Tämä on suuri ilon lähde monen monelle musiikkia rakastavalle ihmiselle ympäri maailmaa, sanoi Saksan kulttuuriministeri Wolfram Weimer kappaleiden julkistusta edeltäneessä lehdistötilaisuudessa.
Bach sävelsi urkukappaleet uransa alussa, kun hän opetti urkujen soittoa Arnstadtin kaupungissa Thüringenissä.
Tutkijat löysivät kappaleet alun perin yli 30 vuotta sitten, mutta niitä ei aiemmin ollut pystytty vahvistamaan Bachin säveltämiksi.
Asia pystyttiin todentamaan vasta, kun sävellykset 1700-luvun alussa muistiin kirjanneen Bachin oppilaan henkilöllisyys oli saatu vahvistettua.
Näin Chaconne d-mollissa BWV 1178 sekä Chaconne g-mollissa BWV 1179 saatiin lisättyä maanantaina Bachin viralliseen teosluetteloon.