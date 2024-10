Yksi kurssi mullisti Laura Knuutin uran – näin syntyvät poikkeukselliset kehykset

Optometristinä Knuutille on tärkeää, että kehyksiä pystyy oikeasti käyttämään: linssitys toimii ja aisaa pystyy muokkaamaan käyttäjänsä mukaan. Knuuti huomasi nopeasti, että linssien asentamisen näkökulmasta poronsarvi on liian hankala materiaali varsinaiseen kehysosaan. Sen sijaan aisoina se toimii hienosti.

– Ajattelin, että tuohi sopii sarven kaveriksi ja on paremmin muokattavissa linssien tarpeisiin, sanoo Knuuti.

Nykyään hänen valmistamansa kehykset ovat siis koivun ja poron toimiva yhdistelmä. Kansalaisopiston kurssi ja itsenäinen harjoittelu eivät ihan riittäneet saavuttamaan tasoa, johon Knuuti on tyytyväinen. Siksi hän matkusti sarvineen ja tuohineen Etelä-Ranskaan saamaan oppia.

Materiaalin hankinta

Sarvista Knuuti valitsee vain isoimmat urosporojen eli hirvaiden sarvet, sillä niissä on riittävästi luuta työstettäväksi. Tuohelle Knuutilla on useita hankintakanavia. Hän tekee yhteistyötä muiden käsityöläisten kanssa ja saa sitä kautta omiin tarkoituksiinsa soveltuvaa tuohta.

Tunteja ja päiviä

Vaikka silmälasikehyksien valmistaminen on käsityötä, on Knuutin työhuoneessa paljon työkaluja ja koneita, kuten jyrsin, vannesaha ja hiomarumpu. Iso osa työstä on koneista ja laitteista huolimatta puhdasta käsityötä.