Hiihtotähti katosi "maan alle" – kovia puheita Norjasta

Skistad päätti valmistautua alkavaan kauteen Norjan maajoukkueen ulkopuolella. Naista on Dagbladetin mukaan haastateltu tällä välin vain kerran.

Metodina on ollut harjoitella mahdollisimman paljon omissa oloissa Konnerudissa. Dagbladet huomioi Skistadin pyrkineen ylipäätään karsimaan "kaiken, mikä ei tee hänestä parempaa hiihtäjää" ja pysymään julkisuuden valokeilasta mahdollisimman paljon poissa. Norjalaislehti on saanut Skistadin lähipiriiltä vahvistuksen, että kyseessä on ollut tietoinen strategia.