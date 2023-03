Ruotsalaishiihtäjä lopettaa uransa 30-vuotiaana – teki murheellisen paljastuksen: "Jos olen täysin rehellinen.."

Modig myönsi, että vastaavia tuntemuksia on ollut jo pitkään.

– Jos olen täysin rehellinen, niin minusta on tuntuntu hiukan tältä jo 20-vuotiaasta lähtien, joten se on noin kymmenen vuotta. Ei, minulla on aina ennen ollut tunne, että minulla olisi enemmän annettavaa, että voisin kokeilla jotain muuta, harjoitella toisella tavalla ja tehdä jotain uutta. Nyt olen kuitenkin valmis, Modig totesi.