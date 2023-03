HIFK teki jo kovan tempun, Lukon pahin uhkakuva meinaa toteutua – Petteri Sihvonen: "Tässä sarjassa on yksi kuuma peruna"

– Lukko hyökkää näennäisesti hyvin, mutta ongelma on se, että heillä ei ole niin huikeita yksilöitä tai viimeisen päälle viritettyä pelitapaa. He saivat pyörityksiä ja laukauksia aikaiseksi, mutta he eivät päässeet A-luokan paikoille. Tämä mätsäys toimii HIFK:n kannalta oikein hyvin. HIFK voi keskittyä tiiviiseen puolustuspelaamiseen, varsinkin kun heidän maalivahtipelinsä toimii. Voi olla, että tällaisia samankaltaisia pelejä nähdään vielä jatkossakin, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen totesi joukkueiden sarja-avauksesta.