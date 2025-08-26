SM-liigasta kartelliväite – näin vastaa sarjapomo

Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä kommentoi väitteitä seurojen välisestä kartellista lyhyesti.

Suomen jääkiekkoilijat ry. julkaisi tiistaina teettämänsä asiantuntijalausunnon, jossa yritysoikeuden professori Petri Kuoppamäki näki SM-liigan sarjajärjestelmässä kartellin ja määräävän markkina-aseman käytön tunnusmerkit.

– Järjestelyä voidaan luonnehtia kilpailuoikeudellisesti kollektiiviseksi boikotiksi, markkinoidenjakokartelliksi ja/tai tuotannonrajoitukseksi, Kuoppamäki toteaa lausunnossaan.

Taustalla on SM-liigan sulkeminen uusilta nousijoilta vuonna 2000. Tämän jälkeen kotimaiseen pääsarjaan on nostettu viisi seuraa, joiden kohdalla päätösvalta on annettu SM-liigan osakkailla eli hakijaseurojen kilpailijoille.

Asian kilpailuoikeudellinen tutkinta on parhaillaan käynnissä Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV).

MTV Urheilu tavoitti SM-liigan puheenjohtajan Jyrki Sepän puhelimitse. Seppä kommentoi pelaajayhdistyksen teettämää lausuntoa lyhyesti.

– Meillä ei ole mitään tarvetta eikä itse asiassa mahdollisuuttakaan tätä heidän tutkimustaan tässä vaiheessa kommentoida.

– Heiltä (KKV:sta) on esitetty selkeä pyyntö tutkintarauhasta. Eikä se ole vain pyyntö, vaan myös vaatimus, jota pitää noudattaa. Haluamme tätä tietysti tässä asiassa kunnioittaa. Kommentoidaan sitten, kun saamme viranomaisen näkemyksen asiaan, Seppä jatkoi.

Väitteet määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä koskevat SM-liigan lisäksi myös Suomen jääkiekkoliittoa, joka sopi Liigan kanssa sarjan sulkemisesta vuonna 2000.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n hallituksen kokouksesta tavoitettu Suomen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen ei ollut halukas kommentoimaan asiaa.

– Tutkinnan ollessa kesken Jääkiekkoliitto ei voi kommentoida asiaa tai SJRY:n lausunnossa esitettyjä väitteitä millään tavalla, Hietanen vastasi sähköpostitse.

Juttua päivitetty klo 15.05: Lisätty Jääkiekkoliiton puheenjohtajan Heikki Hietasen vastaus.