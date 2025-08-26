SM-liigasta uusi pysäyttävä selvitys: Sarjaa pyöritetty laittomasti – "Kartellinomainen järjestely"

Jääkiekon SM-liigan pitäminen suljettuna täyttää sekä kartellin että määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit, näkee Aalto-yliopiston professori Petri Kuoppamäki.

Yritysjuridiikan professori Kuoppamäki tutki SM-liigan toimintaa kilpailuoikeuden näkökulmasta Suomen jääkiekkoilijat ry:n (SJRY) pyynnöstä.

Pelaajayhdistys teki maaliskuussa 2024 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimenpidepyynnön tutkia Suomen jääkiekon sarjajärjestelmien laillisuutta. KKV:n työ on yhä kesken eikä professori Kuoppamäen asiantuntijalausunto ole osa tätä tutkintaa.

Kilpailuoikeuteen erikoistuneen Kuoppamäen näkemys on kuitenkin selvä: SM-liigan ja sen osakasseurojen sekä Suomen jääkiekkoliiton aiheuttamaa kilpailunrajoitusta on pidettävä erityisen vahingollisena, ja KKV:n on syytä ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin sen purkamiseksi.

Kyse on professorin mukaan kilpailulle erityisen haitallisesta kartellinomaisesta toimintatavasta, jossa SM-liigan osakasseurat ovat voineet keskenään päättää, kuka voi kilpailla niiden kanssa samoilla markkinoilla.

– Järjestelyä voidaan luonnehtia kilpailuoikeudellisesti kollektiiviseksi boikotiksi, markkinoidenjakokartelliksi ja/tai tuotannonrajoitukseksi, Kuoppamäki toteaa lausunnossaan.

Kuoppamäen mukaan myös määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkistö täyttyy.

– Kyse on kielletystä syrjinnästä ja liikesuhteesta pidättäytymisestä ilman asiallista syytä, selvityksessä todetaan.

– Määräävän aseman väärinkäyttöä on pidettävä hyvin vakavana, sillä kyse on laajalti vaikuttavasta kilpailunrajoituksesta. Menettely on ollut hyvin selkeästi syrjivää, Kuoppamäki jatkaa.

Poikkeuksellinen malli koko EU:ssa

SM-liiga ja Jääkiekkoliitto sopivat kotimaisen pääsarjan sulkemisesta vuonna 2000. Käytännössä tämä tarkoitti vuosien ajan, ettei samaan aikaan yhtiöitetystä sarjasta voinut pudota eikä sinne voinut nousta toiselta sarjaportaalta.

SM-liiga palautti karsinnat käyttöön viiden vuoden ajaksi keväästä 2009 alkaen, mutta uusia seuroja on 25 vuoden aikana nostettu mukaan vain niin kutsutuilla kabinettipäätöksillä. Keväällä 2025 karsinnat palasivat Liigan hännänhuipun Pelicansin ja Mestiksen voittajan Jokerien välille.

Pelaajayhdistyksen näkemyksen mukaan SM-liiga on satunnaisista karsinnoista huolimatta ollut yli kahden vuosikymmenen ajan tosiasiallisesti suljettu sarja.

Kuoppamäki yhtyy SJRY:n kantaan. Harkintavalta liigapaikan myöntämisestä on annettu hakijaseuran kilpailijoille.

– Järjestely on kartellinomainen. Rakenne, jossa kilpailijat päättävät keskenään, kuka saa niiden kanssa kilpailla ylimmällä seuratasolla, on kilpailuoikeudellisesti sopimaton, Kuoppamäki linjaa.

SM-liigan karsinnat palasivat sarjaohjelmaan keväällä 2025, kun Pelicans puolusti sarjapaikkaansa Jokereita vastaan.Tomi Natri /All Over Press

SM-liigan malli on hyvin poikkeuksellinen eurooppalaisessa ammattilaisurheilussa. Kuoppamäen mukaan ongelmallinen yhtalö on ratkaistavissa ainoastaan avaamalla Mestiksen voittajalle mahdollisuuden suoraan nousuun ja pudottamalla Liigan viimeisen sarjaporrasta alemmas. Näin Liiga-nousua hakevat Mestis-seurat olisivat aidosti tasavertaisessa asemassa pääsarjajoukkueiden kanssa.

– Tässä on kysymyksessä tilanne, jossa sarja on ollut suljettuna yli 20 vuotta, mikä on johtanut siihen, että sarjat ovat eriytyneet kovasti toisistaan, Kuoppamäki sanoo.

– Ainoa tapa korjata tilanne on minun nähdäkseni se, että ainakin Mestiksen voittaja nousisi suoraan Liigaan.

Kuoppamäki nostaa esimerkeiksi suuret eurooppalaiset jalkapallosarjat, joista Englannin Valioliigassa joka vuosi peräti kolme viimeistä putoaa ja kolme nousee tilalle toiselta sarjatasolta. Saksan Bundesliigassa kaksi putoaa ja yksi karsii paikastaan.

Suomessa esimerkiksi pesäpallossa ja lentopallossa on toisinaan päässyt pääsarjaan vain karsinnat voittamalla, mutta suora putoaminen ja nousu ovat yleisesti käytössä eurooppalaisissa palloilusarjoissa.

– Yritin etsiä, että mikä merkittävä suljettu sarja EU:sta löytyisi, enkä kyllä löytänyt. Tämä Suomen tilanne on aika uniikki. Sanoisinpa, että se johtuu siitä, että tätä ei ole uskallettu muualla kokeilla, Kuoppamäki pohtii MTV:n haastattelussa.

Uhkakuvana jättimäiset sakot

Tarkastellessaan SM-liigaa kilpailuoikeuden näkökulmasta professori Kuoppamäki tuli selkeään käsitykseen, että seurojen yhteenliittymän toiminta on laissa tarkoitettua taloudellista toimintaa, johon Suomen ja EU:n kilpailulainsäädäntö soveltuu täysimääräisesti.

Jos kilpailuviranomainen näkee asian samoin ja toteaa SM-liigan rikkoneen kilpailulakia, se voi määrätä Liigaa ja sen seuroja sekä Jääkiekkoliittoa lopettamaan kielletyn menettelyn eli käytännössä pakottamaan avaamaan sarjan nousijoille.

Markkinaoikeus voi myös määrätä asiassa seuraamusmaksun, joka on enimmillään 10 prosenttia kunkin kilpailunrajoitukseen osallistuneen elinkeinoharjoittajien tai niiden yhteenliittymän liikevaihdosta yhden vuoden ajalta.

SM-liigan toiminta täyttää sekä kartellin että määräävän markkina-aseman väärinkäytön tunnusmerkit, sanoo Petri Kuoppamäki.Photomotion / All Over Press

Jääkiekon SM-liigan seurojen yhteenlaskettu liikevaihto nousi keväällä 2024 ennätyslukemiin 172 miljoonaan euroon ja Jääkiekon SM-liiga Oy:n 31,5 miljoonaan. Seuraamusmaksun kohdalla puhuttaisiin vähintään muutamista miljoonista euroista, suurimmillaan jopa 20 miljoonasta eurosta.

Yksi vaihtoehto on sitoumuspäätös, jossa seuraamusmaksu ei määrätä, mutta Liiga sitoutuisi välittömästi luopumaan kilpailurajoituksistaan.

Kuoppamäki ei halua spekuloida sillä, mihin lopputulemaan KKV aikanaan asiassa päätyy.

– Yleisesti ottaen heillä on siinä eri vaihtoehtoja, jos he ovat samaa mieltä, että lakia on rikottu ja tilanne pitää korjata.