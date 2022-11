HIFK-tähti havahtui kammoloukkaantumiseen – teki muutoksen: "Pahimmassa tapauksessa elämä voi loppua"

MTV Urheilun tietojen mukaan Suomen kiekkokaukaloissa on viimeisen vuoden aikana tullut useampiakin vakavia viiltohaava. Kaikki tapaukset eivät ole päätyneet julkisuuteen.

– Aika harvalla valitettavasti on kyynärvarren viiltosuojia käytössä, Lindblad sanoo ja huomauttaa, että jääkiekko on vauhdikas kamppailu- ja kontaktilaji, jossa tapahtuu monenlaista.

Ura voi päättyä

Yleisin vakavista vammoista on Lindbladin mukaan se, että sormien koukistajajänteitä menee poikki.

– Jos hermoihin tulee liitännäisvammoja, sormien toiminta on huonoimmassa tapauksessa uhattuna.

SM-liigan sääntöihin muutos?

– Meidän täytyy keskustella seurojen, pelaajien ja pelaajayhdistyksen kanssa, toteutammeko me jotain tällaisia päätöksiä, SM-liigan kilpailutoimenjohtaja Arto I. Järvelä sanoo ja huomauttaa, että Suomen lisäksi vain Ruotsin liigassa on kaulasuojapakko.

"Tuohon on pakko saada jotain"

– Ajattelin, että tuohon on pakko saada jotain, Rantakari sanoo.

– En minä kyllä huomaa ollenkaan. Enemmänkin siitä tulee ajatus, että ei tarvitse ajatella, että on joku ihonpalanen paljaana tai vaarassa. Ei se minua haittaa ollenkaan. Enemmän tulee vain varmempi fiilis.

"Ajattelin, miksi minä en käytä"

Viiltosuoja on Koivistoisen sanoin simppeli, kevyt ja helppo puettava. Se tuntuu hänen mukaansa siltä kuin päällä olisi pitkähihainen paita.

– Pahimmassa tapauksessa elämä voi loppua luistimenviiltoon. On pieni henkivakuutus, jos näitä käyttää.

Katso C Moren juttu viiltosuojista haastatteluineen ylälaidan videolta. Alta kuulet, mitä sanottavaa Leijonien päävalmentajalla ja C Moren asiantuntijalla Jukka Jalosella on viiltosuojista.