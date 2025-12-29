Kanada puskettiin pihalle perinteisen Spengler Cupin ratkaisupeleistä. Se hävisi Sparta Prahalle rumasti 1–5.
Ottelu oli painotukseltaan erikoisempaa sorttia. Kaikki kuusi maalia mätettiin kolmannessa erässä. Osumista viisi syntyi vasta seitsemän viimeisen minuutin aikana.
Hiljattain HPK:n jättänyt Kristian Vesalainen vastasi Sparta Prahan 4–1-maalista. Hän lakaisi sen tyhjiin. Hyökkääjä saalisti myös syöttöpisteen.
Kanadan turnaus päättyy tappion myötä. Spengler Cupin joukkue koostui käytännössä kokonaan Euroopassa pelaavista vaahteranlehtikiekkoilijoista. Mukana olivat muun muassa JYP-pakki Trent Bourque ja JYPissä ja Pelicansissa aiemmin pelannut Nate Schnarr.
Praha eteni voitolla välierään yhdysvaltalaista yliopistotähdistöä vastaan. Toisessa parissa kohtaavat sveitsiläinen Fribourg ja joko isäntäjoukkue Davos tai HIFK. Kaksi viimeiseksi mainittua ratkaisevat viimeisen semifinaalipaikan tänään klo 21.15 alkaen.
Vuodenvaihteessa vuosittain pelattava Spengler Cup on maailman vanhin kiekkoturnaus. Kanada on hakenut voiton viimeksi vuonna 2019. Ainoa suomalaisvoittaja on KalPa, joka onnistui valloituksessaan vuonna 2018.