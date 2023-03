HIFK on jyrännyt – vastustaja naulaa teesit villillä vertauksella: "Vaaleanpunainen norsu hallin katosta"

– Vielä on pelejä jäljellä, Kiekko-Espoon runkopuolustaja Tea Villilä aprikoi.

– On keskityttävä olennaiseen. Reagoitava siihen, mitä tapahtuu. Että voi tulla vaaleanpunainen norsu hallin katosta läpi, niin ihan sama, peli jatkuu, Villilä linjasi.

Nordenskiöldin jäähallin kapasiteetti on 8 200 katsojaa, mutta naisten otteluun myydään korkeintaan 5 000 lippua.

– Kun se on sinne siirretty, niin ehdottomasti halli täyteen. Se on ainut ratkaisu. Ei ole kummallekaan joukkueelle kiva, jos halli on ihan tyhjä, Villilä pohti.