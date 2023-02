HIFK:n suunta on muuttunut hämmästyttävällä tavalla – mutta miksi yksi Sveitsin-reissu symboloi valtavaa käännettä?

Joulutauolle lähdettäessä tilastot kertoivat tylyä kieltä. 33 ottelua, vain 15 voittoa ja 43 pistettä. Keskiarvo: 1,303 pinnaa per peli.

Kaikki tämä tapahtui karnevaalin keskellä. Spengler Cup on yksi isoimmista tapahtumista mitä Sveitsissä järjestetään koko kalenterivuoden aikana. Vuoden viimeisinä päivinä Davosiin kerääntyy kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ei pelkästään jääkiekon, vaan tunnelman takia.

– Spengler on taianomainen turnaus. Se tarjoaa joka kerta upean fiiliksen niin sveitsiläisille jääkiekkofaneille kuin muillekin paikalle tuleville, Peltonen kehuu.

– Sen jälkeen, kun oli olimme ottaneet kolmessa pelissä nenättimeen, meillä oli niin sanotut after ski -bileet vuorilla, 2600 metrissä. Siellä valmennusportaaseen kuuluva jäsen räjäytti pankin tanssiliikkeillään, HIFK:n Micke-Max Åsten naurahtaa.

– Yksi merkittävä juttu oli se, miten pelasimme Sveitsin-turnauksessa. Olimme rohkeita kiekon kanssa. Totta kai fakta on se, että siellä peli oli erilaista kuin mitä se on täällä kotoisessa SM-liigassa. Siellä mentiin, eikä meinattu, eikä siellä paljoa 1–2–2-träppiä näkynyt. Piti vain ennakoida ja reagoida, Åsten muistelee.

Matti Raivio/All Over Press

Kaikki tämä näkyi raa'assa tuloksenteossa. HIFK on pelannut Spengler Cupin jälkeen 13 ottelua. Saldona yhdeksän voittoa ja 30 pistettä. Keskiarvo yli 2,3 pinnaa per peli.

HIFK on ollut kyseisellä jaksolla SM-liigan paras joukkue. Se on noussut alemman pudotuspeliviivan alta taistelemaan jopa suorasta pudotuspelipaikasta.

– Kyse on kovasta puurtamisesta ja siitä, että olemme pystyneet viemään asioita eteenpäin ja siitä, että roolit ovat selkeytyneet. Olemme saaneet pienten juttujen kautta pelin virtausta paremmaksi. Isoin juttu on ollut kuitenkin tehokkuus. Se selittää paljon, Peltonen ynnäilee.

Jos vielä syksyllä HIFK joutui maksamaan ääretöntä hintaa jopa yhdestä maalista, nyt taksa on ollut huokeampi. Hyvä esimerkki löytyy lauantailta, kun HIFK kaatoi SM-liigan ylivoimaisen mestarisuosikin Tapparan 4–1 .

– Meidän nuoret pelaajamme ovat kypsyneet ja heidän perustukset ovat koventuneet. Nyt he suorittavat paljon tasaisemmin. Kärkipelaajat ovat osoittaneet suuntaa ja he pystyvät tekemään tulosta. Joukkue on hyvässä tilassa, HIFK-päävalmentaja Peltonen näkee.