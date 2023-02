Kommentti: Anton Levtchi kohtasi erikoisen näyn Nokia Arenalla – se kertoo tylyä kieltä Tapparasta

Tapparan ilmoitus hätkähdytti kiekkopiirejä. Jo valmiiksi laadukkaaseen miehistöön liitettiin MVP. Eli arvokkain pelaaja.

Anton Levtchi sai kyseisen kunnian viime keväänä, runkosarjan jälkeen.

55 ottelussa 26 maalia ja 61 pistettä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Hän liittyi nyt joukkueeseen, josta löytyi jo tähtiä kuten Jori Lehterä, Veli-Matti Savinainen, Niko Ojamäki, Waltteri Merelä ja Valtteri Kemiläinen.

Eteen tuli sangen erikoinen hetki. SM-liigan viime kauden arvokkain pelaaja ei mahdu edes oman joukkueensa ykkösylivoimaan.

Tämä kertoo tylyä kieltä Tapparasta.

***

Tilanteessa ei ole sinänsä mitään ihmeellistä, sillä kyse on pelkästään realismista. Tapparan ykkösylivoima on vertaansa vailla.

Jori Lehterä pyörittää peliä oikealla, Valtteri Kemiläinen operoi liberona viivassa. Niko Ojamäki luo äärimmäistä laukaisu-uhkaa vasemmalla. Veli-Matti Savinainen häärii maalilla ja Waltteri Merelä aiheuttaa vastustajille äärimmäistä tuskaa vaarallisena bumperina eli timantin keskusmiehenä.

Kaikki on kunnossa. Lehterä on SM-liigan paras pelintekijä, Savinainen on paras maalinedustapelaaja, Ojamäki on KHL:n hallitseva maalikuningas, Kemiläinen on liigan paras viivapelaaja ja Merelä on kuin saalista vaaniva hai omalla tontillaan. Isokokoinen, härski kaveri, joka naulaa välittömästi, jos hänet jättää yksin.

Ei olekaan mikään yllätys, ettei Levtchi mahdu Tapparan ykkösviisikkoon. Sille on täydet syyt.

Tappara rakentaa nyt toista ylivoimaa hänen ympärillensä. Levtchi on siinä kuningas ja valtias.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos he (ykkösylivoima) eivät tee maalia, niin sitten on meidän vuoromme. Sitten me koitamme tehdä. Ei siinä ole sen kummallisempaa. Mieluimmin kaksi hyvää ylivoimaa kuin yksi. Se on meidän vahvuutemme jatkossa, Levtchi huikkaa aiheesta.

Asetelma kuvastaa täydellisesti Tapparan laatua. Tiedossa on kuitenkin se, että kevään isot pelit ratkaistaan lähes poikkeuksetta erikoistilanteiden puolella.

Voi vain kuvitella sitä tunnetta, mikä vastustajilla on. Jos onnistuukin pysäyttämään kirvesrintojen ykkösylivoiman, sitten kaukaloon astelee Levtchin, Patrik Virran, Petteri Puhakan, Kristian Kuuselan ja Maksim Matushkinin kaltaisia kavereita.

Luoja varjelkoon.

***

Levtchi ei astellut millään tavalla valmiiseen pöytään. Vaikka jossain vaiheessa näytti jo siltä, että Tappara on saanut rivinsä mestaruuskuntoon, viime viikot ovat ravistelleet luuloja pois.

Vastustajat juhlivat, Tappara ei.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Omissa on soinut jatkuvalla syötöllä.

– Meille on tehty viimeiseen kolmeen peliin varmaan 15 maalia. Se on aika paljon. Ne pitäisi tulla tyyliin kymmenessä pelissä, paluumuuttaja Levtchi sanoo nykymenosta.

– Annamme itsellemme tekosyitä. On vähän sitä ja tätä, eikä olla ihan hetkessä läsnä, Tapparan tähtipuolustaja Kemiläinen jatkaa aiheesta.

Tuntuu siltä, että ikään kuin Tapparan toinen jalka on ollut jo tulevassa huippuottelussa, erittäin merkityksellisessä eurokamppailussa.

Helmikuun 18. päivä. Tappara voi olla silloin Euroopan valtias, kun se kohtaa CHL-finaalissa Luulajan.

– Finaali on ollut vähän liikaakin mielessä. Siitä on puhuttu, mutta siihen on vielä tovi aikaa. Pelin pitäisi kehittyä ja meidän pitäisi saada se siihen iskuun, että meillä on mahdollisuuksia siinä yksittäisessä pelissä. Tässä pitää myös pystyä katsomaan isoa kuvaa ja rakentaa kokonaisuutta kevättä kohden mennessä. Ei tässä ole enää kuin 5–6 viikkoa pudotuspelien alkuun. Se tulee nopeasti vastaan. Paljon on pelattu, mutta pelin pitäisi olla paljon paremmalla tolalla, mitä se on tällä hetkellä, Kemiläinen linjaa.

Olisi liioiteltua sanoa, että Tappara on jonkinlaisessa kriisissä. Ei suinkaan. Kyse on hetkellisestä syvähuokauksesta.

Kun Tappara on parhaimmillaan, ei sitä kaada kukaan SM-liigassa. Eikä välttämättä Euroopassa.

Eri asia on se, että milloin tämä tapahtuu. Eli milloin Tappara on parhaimmillaan. Nyt, kohta, piakkoin vai vasta jossain vaiheessa.