Jääkiekon SM-liigassa vammojen kanssa painiva Helsingin IFK on antanut lisätietoja pelaajiensa lukuisista loukkaantumisista. Tähtipuolustaja Petteri Lindbohm on kuukausia sivussa.
Hetki sitten seuran julkaiseman sairastuparaportin mukaan hyökkääjät Panu Mieho ja Otto Somppi sekä maalivahti Paavo Kohonen ovat vähintään neljä viikkoa sivussa. Heistä Mieho on ollut jo viikon poissa tositoimista, Somppi ja Kohonen loukkasivat itseään viime viikonloppuna.
Lindbohm loukkaantui kauden avausviikolla ja on seuran arvion mukaan käytettävissä vasta ensi helmikuussa. Viime kaudella vain 19 ottelua pelannut Lindbohm, 32, on käynyt jo leikkauksessa.
– Tottakai turhauttaa, kun haluaisi olla jäällä auttamassa joukkuetta ja tekemässä sitä, mitä rakastaa, puolustaja toteaa HIFK:n tiedotteessa.
HIFK:lta on tällä hetkellä sairastuneena tai loukkaantuneena peräti 11 pelaajaa, joukossa myös arviolta tammikuussa palaava tehohyökkääjä Iiro Pakarinen.
HIFK kohtaa tänään Pelicansin kotihallissaan. Helsinkiläisnippu on viiden pelaamansa ottelun jälkeen sarjajumbona. Sillä on kasassa kolme pistettä.