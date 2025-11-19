Loukkaantuminen pitää ruotsalaisen Lukas Zetterbergin poissa kaukalosta kuukausien ajan.

Pelicans tiedottaa Lukas Zetterbergin loukkaantuneen. Hyökkääjä ei ole pelannut SM-liigassa maajoukkuetauon jälkeen, ja seura kertoo loukkaantumisen kestoksi 3–4 kuukautta. Tämä tarkoittaa paluun ajoittuvan helmikuuhun tai maaliskuuhun. Liigan runkosarja loppuu maaliskuun puolivälissä.

Ruotsalainen on ollut alkukaudella Pelicansin paras maalintekijä yhdessä maanmiehensä Christoffer Forsbergin kanssa viidellä maalilla. Yhteensä tehopisteitä on kertynyt seitsemän.

Pelicansin sairastuvalta löytyi jo ennestään Roni Karvinen ja Mikko Kousa, joiden molempien poissaolojen kestoksi on arvioitu 6–8 viikkoa.

Pelicans on pelannut syksyllä viime kauden tapaan heikosti. Sami Kapasen luotsaama pelikaaniparvi on kerännyt 20 ottelusta ainoastaan 21 pistettä, ja sarjasijoitus on 14:s. Viime viikon kahdessa ottelussa Pelicans ei onnistunut tekemään maaliakaan.