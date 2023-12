SM-liigassa syttyi supertähti – 19-vuotias maalitykki käy jatkuvaa vuoropuhelua NHL-seuran kanssa: "Antavat hyviä tipsejä"

Photomotion / All Over Press

Photomotion / All Over Press

Vaikka viime kausi oli jo antanut osviittaa 19-vuotiaan Ilves-laiturin kyvyistä, on Nyman silti päässyt yllättämään. Viime aikoina hyökkääjä on muodostanut SM-liigan kenties tuhoisimman ketjun yhdessä Oula Palven ja Eemeli Suomen kanssa.

– Meillä on mennyt joukkueena erinomaisesti, ja on saatu ketjuna hyvin viime peleissä, oikeastaan jo pidemmän aikaakin peli rullaamaan ja saatu paljon luotua maalitekopaikkoja. Sitä kautta on tullut omia onnistumisiakin, Nyman ruotii vaatimattomasti MTV Urheilun haastattelussa.

Nymania pidetään nimenomaisesti maalintekijänä ja samaa mieltä hän on itsekin. Pyrkimyksenä on pystyä maalintekoon monipuolisesti eri puolilta. Tätäkin taitoaan Nyman harjoittaa jäällä monta tuntia viikossa omatoimisesti Ilveksen joukkueharjoitusten lisäksi.

SM-liigaa seuranneet ovat panneet merkille hyökkääjän tulisen laukauksen. Nyman on laukonut tällä kaudella 85 kertaa. Laukauksista noin 15 prosenttia on painunut verkkoon. Laukauksen myös Nyman nostaa tärkeäksi tekijäksi maalisaldonsa takana.

Photomotion / All Over Press

Photomotion / All Over Press

– Aika lailla joka viikko juttelen heidän kanssaan ja käymme pelejä läpi. He antavat hyviä tipsejä ja vinkkejä ja kehitysjuttuja peleistä. Ollut iso apu ja on hyvä saada toinen perspektiivi neuvoja sieltä myös.

"Kaksi kultaa?"

– Odottavaiset fiilikset. Tosi hienoa päästä taas mittamaan itseään. Varmasti tulee olemaan ihan mieletön joukkue tänäkin vuonna Suomella. Isot on odotukset. Kaikki haluaa voittaa. Se on ihan selkeä sapluuna.

Selvää on sekin, mitä Nymanilta turnauksessa odotetaan. Vuosi sitten Nyman iski turnauksen viidessä ottelussa tehot 2+1, mutta upea alkukausi SM-liigassa on nostanut odotukset turnauksessa pilviin.

SM-liigan maalipörssin kärkinimestä kun puhutaan on paikallaan pohtia myös Nymanin nousua aikuisten maajoukkueeseen kuluvan kauden aikana. Pelaaja itse ei tässä vaiheessa halua aiheella spekuloida, vaikka myöntääkin kiinnostuksensa. Myöskään ensi kauden pelipaikkaansa Nyman ei lähde arvuuttelemaan. Tavoite on NHL-kaukaloissa, mutta millä aikataululla.

Ennen mahdollisia NHL-kuvioita tamperelaisella on vielä paljon voitettavaa Euroopassa. Kun nuorten MM-kisat on saatu pakettiin, on aika keskittyä Ilveksen mestaruusjahtiin. Kanadamalja on karttanut kelta-vihreää tamperelaisseuraa jo pian 40 vuoden ajan, mutta tällä kaudella mestaruuteen on kenties parhaimmat mahdollisuudet vuoden 1985 juhlien jälkeen. Hirmuvireeseen äitynyt Nyman saattaa hyvinkin olla mestaruuspalapelissä se ratkaiseva palanen.