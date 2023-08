Yllätyspaluulla vihjaillut kiekkotähti mukana – tässä C Moren tiimi SM-liigan kutkuttavalle kaudelle!

Liigan kausi 2023–2024 avataan 12. syyskuuta Lukko–HPK-ottelulla. Täysi tohina kaukaloissa käynnistyy seuraavana päivänä tuhdilla kuuden pelin kierroksella, jonka odotetuimpana on viime kevään finaaliparin kohtaaminen. Tappara–Pelicans-ottelua seuraa myös C Moren kauden ensimmäisen Hockey Night Live -ottelustudio.

Paluun Liigan studiovaloihin tekevät Tero Lehterä ja Karri Kivi. Kokeneessa asiantuntijoiden joukossa jatkavat Jukka Jalonen, Janne Pesonen, Annina Rajahuhta, Pekka Saravo, Ari Vallin sekä myös vaihtoaitioiden välistä kauden aikana tunnelmia raportoiva Siim Liivik. Studiota juontavat Teemu Niikko ja Jukka Lohva.

Vahvaan kiekkoasiantuntijoiden ryhmään liittyy myös jo keväällä jääkiekon MM-kisoissa debytoinut Petri Kontiola. Entinen tähtisentteri päätti uransa viime kauteen, mutta vihjaili heinäkuussa MTV Urheilulle, että ajatus paluusta on kytenyt kesäjäillä käymisen jälkeen.

– Jäi vähän huono maku viime kaudesta. Se tietenkin tässä vaikuttaa, Kontiola viittasi ajatuksiin uran mahdollisesta jatkamisesta.

– Jos ei jouluna ole mitään, niin varmaan unohdetaan tämä homma, mutta nyt mä menen sillä, että katsotaan, mikä tässä on meininki, Kontiola jatkoi lopullisesta päätöksestään.

Liigan otteluselostusten urakoinnista vastaavat pääselostajat Jani Alkio, Antero Mertaranta, Mika Saukkonen ja Sebastian Waheeb. Selostustiimiä tähdittävät myös Toni Saukkola, Olli Eronen, Juho Kokko, Aleksis Ärje, ToniLång, JuliusSorjonen, Tuomo Reponen sekä TeppoLaaksonen.

– Uusien, erittäin nimekkäiden tähtien myötä Liiga alkaa poikkeuksellisen kiinnostavissa tunnelmissa. Kilpavarustelu on kärkipäässä ollut kovaa ja potentiaalisia menestyjiä on useita, mikä tarkoittaa faneille entistäkin jännittävämpiä aikoja. Myös C Moren tiimi on vahvistunut entisestään ja tiimi odottaa jo nälkäisenä kauden alkua, kertoo MTV:n jääkiekkosarjojen vastaava tuottaja Kalle Takala.

Liigaa läpi viikon

Liiga-viikon avaa maanantai-iltojen Hockey Night – Tien päällä. Tutut oranssitakit Viivi Pumpanen, Siim Liivik ja Ari Vallin kiertävät jälleen ympäri Suomen ja tarttuvat kiinnostavimpiin kiekkoilmiöihin. Hockey Night – Tien päällä esitetään 11. syyskuuta alkaen C Moressa sekä MTV3:n maanantai-illoissa kello 22.35.

Studiollisia Hockey Night Live -ottelulähetyksiä esitetään kahdesti viikossa. Pääsääntöisesti C Moren kiekkotiimi jalkautuu torstaisin seuraamaan ottelun käänteitä paikan päälle jäähalliin. Lauantaisin puolestaan illan pääotteluun ja koko kierroksen huippuhetkiin tartutaan urheilustudiosta käsin.

C Moren suoratoistopalvelusta on katsottavissa kaikki Liiga-lähetykset sekä oheisohjelmat. Myös MTV:n vapaasti katsottavilla kanavilla seurataan joka viikko yhtä suoraa ottelulähetystä. Pääsääntöisesti MTV Sub välittää torstain suoran Hockey Night Live -lähetyksen. Kerran kuussa torstain sijaan luvassa on kuukauden ottelu, joka esitetään lauantai- tai sunnuntai-iltapäivässä MTV3-kanavalla.

Kauden kynnyksellä seurataan myös uutta dokumenttisarjaa Liiga doc: Porin Ässät – periksi ei anneta. Sarja pureutuu yhden Liigan perinteikkäimmän seuran historiaan ja nykyisyyteen, tähtiin ja suuriin persooniin. Viisiosainen dokumentti nähdään C Moressa ja MTV Subilla 10. syyskuuta alkaen jakson viikkotahdilla.

Liigan pääpelipäivät ovat keskiviikko, perjantai ja lauantai. Yksittäisiä otteluita tai pienempiä kierroksia on ohjelmassa myös muina päivinä.

Syksyn vapaasti katsottavien kanavien ottelut