HIFK:lle valtava NHL-takaisku

HIFK:n ykkösmaalivahdikseen hankkima Jakub Skarek on tehnyt NHL-sopimuksen San Jose Sharksin kanssa.

HIFK tiedotti toukokuun alussa tehneensä 1+1-vuotisen sopimuksen tshekkivahti Skarekin, 25, kanssa. Edelliset kuusi kautta Pohjois-Amerikassa pelanneesta Skarekista odotettiin joukkueen vastuutorjujaa.

Torstaina tuo suunnitelma kuitenkin kariutui, kun Skarek solmi Sharksin kanssa yksivuotisen sopimuksen. Tshekillä on vyöllään kaksi NHL-ottelua New York Islandersista viime sesongilta. Muuten hän on pelannut pääasiassa AHL:ssä.

Skarekilla on myös kokemusta SM-liigasta, 22 ottelua Pelicansissa kaudella 2018–2019.

HIFK:lla on maalivahtipuolella sopimus ensi kaudesta Niko Hovisen, 37, ja Rastislav Eliaksen, 21, kanssa. Roope Taponen siirtyi viime kauden jälkeen Ilvekseen.