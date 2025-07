HIFK hankki uuden maalivahdin – myös pakkilupaus tarttui haaviin

Jääkiekon SM-liigassa pelaava HIFK on tehnyt pelaajasopimukset maalivahti Paavo Kohosen ja puolustaja Arttu Kärjen kanssa.

Kohosen, 23, sopimus on yksivuotinen. Kärjen, 20, sopimus kattaa puolestaan kaksi seuraavaa kautta, mutta sisältää kahden kuukauden mittaisen try out -pykälän.

Kohonen pelasi viime kaudella Tapparassa 14 ottelua torjuntaprosentilla 86,7. Hän siirtyi loppukaudeksi Slovakian pääsarjaan HK Dukla Trencinin paitaan (3 ottelua, 87,1%).

HIFK joutui maalivahtimarkkinoille, kun ykkösvahdiksi kaavailtu Jakub Skarek sai NHL-sopimuksen. Ensi kaudella HIFK:n maalivahtitrion muodostaa Kohosen lisäksi kokenut Niko Hovinen ja nuori slovakkivahti Rastislav Elias.

– Meillä on nyt kasassa erittäin hyvä maalivahtikolmikko, mistä löytyy osaamisen lisäksi kokemusta ja tervettä kilpailua, mikä vie kaikkia arjessa eteenpäin, HIFK:n urheilujohtaja Janne Pesonen toteaa seuran tiedotteessa.

Kärki pelasi viime kaudella Tapparassa ja Ässissä. Hän teki 43 ottelussa 14 tehopistettä.

Kärki on Vegas Golden Knightsin kolmannen kierroksen varaus kesältä 2023.