Kuvat Harrysta ja Meghanista Kris Jennerin juhlissa poistettiin yhtä nopeasti kuin julkaistiin.
Prinssi Harry ja herttuatar Meghan osallistuivat hiljattain Kris Jennerin 70-vuotissyntymäpäiväjuhliin Jeff Bezosin kartanolla Beverly Hillsissa. Juhlien jälkeen pariskunnan ympärillä on – jälleen kerran – kuohunut.
Jenner ja hänen tyttärensä Kim Kardashian julkaisivat Instagram-tileillään koosteita juhlissa napatuista otoksista, ja kuvissa vilahtivat myös Harry ja Meghan. Myöhemmin kuvat pariskunnasta kuitenkin poistettiin Instagramin kuvakaruselleista kaikessa hiljaisuudessa, eikä selitystä annettu.
Spekulaatio on käynyt kiivaana, ja yhdeksi syyksi epäiltiin sitä, etteivät Harry ja Meghan antaneet juhlissa lupaa itsensä kuvaamiseen saati kuvien julkaisuun.