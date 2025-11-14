Spekulaatio on käynyt kiivaana, ja yhdeksi syyksi epäiltiin sitä, etteivät Harry ja Meghan antaneet juhlissa lupaa itsensä kuvaamiseen saati kuvien julkaisuun.

Jenner ja hänen tyttärensä Kim Kardashian julkaisivat Instagram-tileillään koosteita juhlissa napatuista otoksista, ja kuvissa vilahtivat myös Harry ja Meghan. Myöhemmin kuvat pariskunnasta kuitenkin poistettiin Instagramin kuvakaruselleista kaikessa hiljaisuudessa, eikä selitystä annettu.

Kuvat Harrysta ja Meghanista Kris Jennerin juhlissa poistettiin yhtä nopeasti kuin julkaistiin.

TMZ:n mukaan tämä ei kuitenkaan ollut asian laita. Sivuston lähteiden mukaan Harry ja Meghan olisivat poseeranneet mieluusti kameroille juhlissa muiden vieraiden kanssa, ja Meghan oli jopa hyväksynyt juhlien virallisen kuvaajan taltioimat otokset.