Prinssi Harry on tunnettu koko ikänsä aivan muulla, kuin oikealla nimellään.

Kuninkaallisten nimiin ja nimeämiseen liittyy runsaasti erikoisuuksia, joita käydään läpi Kruunun takaa -sarjassa. Asiaan perehtyvät MTV Uutisten kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja Aino Haili sekä kuninkaallisasiantuntija-kirjailija Satu Jaatinen.

Joskus kuninkaalliset eivät oikeasti olekaan sen nimisiä, kuin millä heidät tunnetaan. Esimerkiksi Ison-Britannian prinssi Harry ei ole oikeasti nimeltään Harry, vaan Henry.

Syyt Harryn nimeämiseksi Henryksi löytyvät historiasta. Brittimonarkiasta löytyy satojen vuosien ajalta useita hallitsijoita, joiden nimi on ollut Henry.

Jaatinen kertoo, että hallitsijaperheissä on hyvin tavallista käyttää vanhoja nimiä.

– Se vahvistaa sitä linkkiä, että olemme osa historiallista ketjua.

– Ja kun Harry – tai Henry – on, kuten hän itsekin sanoi, varamies, oli kuitenkin olemassa sellainen mahdollisuus, että hänestä tulisi kuningas, joten hänellekin piti antaa aiemman kuninkaan nimi. Eli jos hänestä tulisi jostain syystä joskus kuningas, hän olisi Henry IX.

Siitä, että Henrya alettiin kuitenkin kutsua Harryksi, lienee kiittäminen hänen äitiään prinsessa Dianaa.

– Hän olisi ollut valmis antamaan pojalleen jonkun tuttavallisemman etunimen. Kun päädyttiin Henryyn, niin Diana päätti, ettei Henry sitten ilmeisesti ollut pikkuvauvan nimi. Hän alkoi ikään kuin hellittelynimenä kutsua Henryä Harryksi, ja sen oppi sitten nopeasti koko kansa.

Harryn puoliso herttuatar Meghan ei myöskään ole oikeasti Meghan, vaan hänen ensimmäinen nimensä on Rachel.

