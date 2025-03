Herttuatar Meghanilta ja Gwyneth Paltrow'lta tyhjentävä kuitti "biiffihuhuille"

Gwyneth Paltrow ja herttuatar Meghan eivät liene olevan riidoissa huhuista huolimatta.

Alkuvuodesta lähtien on huhuttu orastavasta "biiffistä" herttuatar Meghanin ja yhdysvaltalaisnäyttelijä Gwyneth Paltrow'n välillä. Meghan on talven ajan tiputellut tietoa uusista bisneksistään, jotka Paltrow'n pitkäikäisen Goop-yrityksen tavoin liittyvät pitkälti hyvinvointiin sekä elämäntapasisältöihin.

Onkin huhuttu, että Meghan ja Paltrow saattaisivat kokea toisensa kilpailijoina. Paltrow on aiemmin kommentoinut, ettei tunne lainkaan samassa naapurustossa asuvaa Meghania mutta "voisi vaikka viedä tälle piiraan".

Kuitenkin viikonloppuna, kun Paltrow julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa kokkaili kasuaalisti keittiössään meikittä yöpuku päällään, monet sosiaalisen median kommentoijat kokivat julkaisun olleen näpäytys Meghanille.

Herttuatarta on kritisoitu runsaasti varsinkin uuden Netflix-sarjansa With Love, Meghan tiimoilta sen suhteen, ettei sen sisältö ole tavalliselle katsojalle kovinkaan samaistuttava. Paltrow'ta sen sijaan on ylistetty autenttisuudesta.

Kuluvalla viikolla Paltrow vastasi Instagram-tilinsä Tarinat-osiossa fanien kysymyksiin. Yksi kysymyksistä, joihin Paltrow vastasi, liittyi juuri tähän asiaan.

– Ymmärrätkö sinun ja Meghan Marklen biiffiä, joka sosiaalisessa mediassa väitetään teillä kahdella olevan, eräs kommentoija tiedusteli.

Näyttelijä vastasi, ettei todellakaan ymmärrä, mistä on kyse. Sitten hän käänsi kameran oikealle puolelleen kysyen, ymmärtääkö vierustoveri asian laidan.

Paltrow'n vierellä istui Meghan, joka pudisteli päätään ja levitteli käsiään samalla, kun haukkasi tarjolla ollutta piirakkaa.

Meghan jakoi itse uudelleen samaisen klipin omalla Instagram-tilillään hyvin pian sen jälkeen, kun Paltrow julkaisi sen.

Paltrow ja Meghan perheineen asuvat samalla asuinalueella Kalifornian Montecitossa, joka tunnetaan todella rikkaiden ja kuuluisien asuinpaikkana. Samoilla kulmilla asuvat muun muassa Oprah Winfrey, Jennifer Aniston sekä Ellen DeGeneres.

Meghan ja prinssi Harry muuttivat Pohjois-Amerikkaan alkuvuodesta 2020 jätettyään taakseen kuninkaalliset velvollisuutensa.

