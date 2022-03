Herttuatar Meghan katosi mystisesti julkisuudesta – tässä syy

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry edustivat hiljattain NAACP Image Awards -gaalassa, jossa he vastaanottivat myös heille myönnetyn palkinnon. Viikkoa ennen valokuvaaja bongasi Meghanin, Harryn ja prinssin serkun prinsessa Eugenien tämän aviomiehen Jack Brooksbankin kanssa syömästä Californian Santa Barbarassa.

– On erittäin selvää, etteivät Meghan ja Harry halunneet herättää huomiota. Heidät vietiin sisälle hyvin vaivihkaa ja he valitsivat eristyksissä olleen pöydän ulkoa, kaukana ihmisistä. Oli yllättävää nähdä Meghan ulkona, koska hän on pysytellyt katseilta poissa niin pitkään, lähde kertoo.