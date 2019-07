Henkilöautojen määrä on kasvanut väkilukua nopeammin 2010-luvulla – "Tavoite on saada liikenne päästöttömäksi, ei poistaa liikennettä"

Ainoastaan muutamissa suurimmissa kaupungeissa autojen määrä on väkilukuun suhteutettuna kääntynyt laskuun. Muualla Suomessa henkilöautojen määrä on kasvanut.

– Tavoite on saada liikenne päästöttömäksi, ei poistaa liikennettä, sanoo ministeriön ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen.

"Pitäisi saada autokantaa uudistettua"

– Meidän pitäisi saada autokantaa uudistettua. Mitä nuorempi auto on, sitä vähäpäästöisempi se on lähtökohtaisesti, Antikainen sanoo.

Antikaisen mukaan hallituksen tavoitetta edistetään muun muassa liikenteen ja polttoaineen verotuksella. Lisäksi EU:n on asettanut autonvalmistajille päästölinjaukset, jotka ohjaavat vähäpäästöisempien autojen valmistukseen.

– Olemme siirtymässä kohti vähäpäästöisempää liikennettä. Lähinnä haaste on, että missä aikataulussa se tulee tapahtumaan.

"Autoa tarvitaan käytännön arjessa"

Useissa muuttotappiokunnissa henkilöautojen määrä on nurinkurisesti lisääntynyt väestön harventuessa. Kymenlaaksossa runsaan 80 000 asukkaan Kouvolassa väkiluku on 2010-luvulla vähentynyt yli neljällä tuhannella, mutta samaan aikaan henkilöautoja on tullut tuhat lisää.