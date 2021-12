Helsinkiläisen Pashan, 21, viestikansioon lävähti tapaamispyyntö kohuräppäri Asap Rockylta – kutsui mukaansa Lontooseen

MTV Uutiset julkaisee vuodenvaihteessa luetuimpia juttuja. Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 10.1.2021.

21-vuotias Pasha Pozdniakova on yksi Suomen suosituimmista Instagram -tähdistä. Häntä seuraa somekanavassa peräti miljoona silmäparia.

Pasha aloitti somen kanssa työskentelyn neljä vuotta sitten, opiskellessaan taidelukiossa. Hän teki aluksi YouTube -videoita, mutta on sittemmin ruvennut tuottamaan sisältöä TikTokiin , Only Fansiin ja Patreon -sivustolle.

Kielteinen päätös

Pasha muutti perheensä kanssa Suomeen kahdeksan vuotta sitten Venäjältä. Tuona aikana hän on oppinut sujuvan suomen kielen sekä käynyt peruskoulun ja lukion. Nyt hän opiskelee ammattikoulussa matkailua ja tekee päätyökseen sosiaalista mediaa.

Pashalla on nykyisin Suomen kansalaisuus. Se ei ole kuitenkaan tullut itsestään, vaan sen eteen on pitänyt tehdä töitä.

– Olen käynyt kouluni Suomessa, ja perheelläni on täällä oma yritys sekä kiinteistöjä. Haimme perheeni kanssa kansalaisuutta ja meille tuli kielteinen päätös, olimme karkotusuhan alla. Se tuntui niin väärältä, sillä äitini ja isäni ovat maksaneet paljon verorahoja ja tekevät muutenkin paljon töitä.

– Olin siihen aikaan hyvin masentunut ja tahtoi mennä usko ihmisiin, kun tuntui, ettei kukaan hyväksy minua. Onneksi he kuitenkin myönsivät meille kansalaisuuden. Olen niin onnellinen, että saan olla suomalainen! Pasha hihkaisee.

Someuraa vastaan

– Meidän perheemme on aika traditionaalisia. Varsinkin veljeni oli aluksi tätä vastaan, koska hän pelkäsi, että ihmiset saavat minusta vääränlaisen kuvan. Minulla on tiukat rajat sen suhteen, mitä sosiaaliseen mediaani laitan. En laita sinne esimerkiksi alastonkuvia.

– Hän on taiteilija ja kannustaa minua tässä työssä.

Seiska-lehti on yhdistänyt Pashan rap-artisti Gettomasaan. Pasha ei halua puhua kuitenkaan yksityiselämästään julkisesti. Hän on hyvin tiukka esimerkiksi siitä, ettei näytä seuraajilleen liikaa yksityiskohtia siitä, missä asuu. Myöskään perhettään hän ei halua tuoda sosiaalisessa mediassa sen kummemmin esiin.

Tappouhkauksia

Julkisen ammatin myötä Pasha on joutunut kohtaamaan myös häiriköintiä. Muutama vuosi sitten eräs innokas fani vieraili hänen koulullaan.

– TikTokissa on erityisesti nuoria. Luulen, että osasyy aggressiiviseen käytökseen on se, kun he ovat murrosiässä.