Arja Dansilla, 51, on kymmeniä tuhansia seuraajia TikTokissa – näin somesuosio näkyy vantaalaisen lähihoitajan elämässä

Tanssia, Kauniit ja rohkeat -sketsejä, Pepsi Maxia, pinkkiä kaikissa mahdollisissa muodoissa...

Mikäli tapanasi on viettää aikaa videopalvelu TikTokissa, saattavat edellä mainitut asiat tuoda sinulle mieleen sovelluksessa suosiota niittävän 51-vuotiaan Arja Dansin, eli arjadancetiktokin.

Arja alkoi kuvata TikTok-videoita noin kolme vuotta sitten. Nyt hänellä on sovelluksessa reilut 28 000 seuraajaa.

Miten vantaalaisesta lähihoitajasta tuli TikTok-tähti ja miten sovelluksessa saavutettu suosio näkyy hänen elämässään? MTV Uutiset tapasi Arjan ja otti selvää.

Näin kaikki sai alkunsa

Arja kuvailee ensimmäisten TikTokiin lataamiensa videoiden olleen lähinnä hassuttelua ja "höpöhöpö-videoita", kunnes hän jossain vaiheessa keksi alkaa kuvata sovellukseen erilaisten kappaleiden säestämiä tanssivideoita.

Pikkuhiljaa Arjan TikTok-tilin seuraajamäärä alkoi kavuta ylöspäin. Noin 3000 seuraajan rajapyykin kohdalla hänet tunnistettiin ensimmäisen kerran TikTokista tuttuna henkilönä.

Arja kertoo kaksikymmentäkahdeksantuhatpäisen seuraajakuntansa koostuvan enimmäkseen nuorista tytöistä, hänen ikäisistään naisista sekä seksuaalivähemmistöön kuuluvista henkilöistä. Arjan ikäiset miehet sen sijaan eivät kuulu hänen fanikuntaansa.

– He kokevat minut uhkana ja liian vahvana heille, hän sanoo.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

Arjan sometekemisessä tapahtui suurin käänne noin vuosi sitten, kun hän tutustui niin ikään TikTokista sekä Temptation Island Suomi -ohjelmasta tuttuun Kristopheriin.

– Olin Turkin-matkalla, kun Kristopher soitti minulle ja kysyi, että kun tulet reissusta, niin tehdäänkö yhdessä videoita. Siitä se lähti. Hän on ideoinut sisältöä ja opettanut minulle videoiden tekemistä, niiden leikkaamista ja tekee jopa minun puolestani, Arja kertoo.

Suosion varjopuoli

Arja on saanut seuraajiltaan viestejä, joissa nämä muun muassa ylistävät häntä hänen rohkeudestaan ja siitä, että hän uskaltaa pukeutua miten haluaa. Arja sanoo, ettei hän pidä itseään erityisen rohkeana ihmisenä, mutta myöntää, ettei välttämättä olisi uskaltanut ilmaista itseään samalla tavalla ollessaan parikymppinen.

Arja kertoo olevansa TikTokissa täysin oma itsensä, joka lienee osasyy hänen suosioonsa. Hän uskoo, että mikäli somessa yrittää piiloutua jonkinlaisen roolin taakse, jää siitä nopeasti kiinni.

Vaikka Arja on saanut videoidensa tiimoilta paljon kannustavaa palautetta, on TikTok-suosio tuonut mukanaan myös varjopuolia. Siksi Arja on muun muassa rajannut videoidensa kommentointimahdollisuuden vain niille käyttäjille, joita hän seuraa TikTokissa takaisin.

Ilkeitä kommentteja lähetetään toisinaan myös yksityisviestitse. Törkyviestit eivät yleensä kohdistu Arjaan, vaan hänen puolisoonsa, niin ikään TikTokista tuttuun Viltsuun.

– Olen tehnyt sen ratkaisun, että jos joku vähänkin haukkuu Viltsua tai puhuu hänestä rumasti, niin estän heidät heti. Jos olet jonkun kanssa yhdessä, niin eihän siinä ole mitään muuta ratkaisua kuin estää sellaiset käyttäjät, hän kertoo.

Arjaa on neuvottu olemaan välittämättä ilkeistä kommenteista. Hän on kuitenkin päättänyt haluavansa pitää sometilinsä kiusaamisvapaana paikkana.

– Minulle on sanottu, että rumia kommentteja laittavat ihmiset ovat kateellisia, sairaita, tai heillä on paha olla, mutta mielestäni se ei ole selitys. Minulle on ainakin opetettu, että jos ei ole hyvää sanottavaa, niin sitten ei sanota mitään, hän toteaa.

Kolmiodraamaa?

Arjan puoliso, Viltsunakin tunnettu Ville sekä aikaisemmin mainittu Kristopher ovat tuttu näky Arjan TikTok-videoilla. Videoiden perusteella Arja ja hänen "superbestiksensä" Kristopher ovat hyvin läheisiä, ja toisinaan somessa onkin spekuloitu sitä, onko kaksikon välillä jonkinlaista sutinaa.

Ei ole, sanoo Arja. Hän huomauttaa, että videot ovat pelkkää huumoria, eikä niitä tule ottaa tosissaan.

– Jos minulle ja Krisulle olisi ollut tarkoitus tulla suhde, niin se olisi tullut viime kesänä. Me hengasimme joka päivä yhdessä ja olimme kuin paita ja peppu. Välillemme ei tullut kemiaa, hän kertoo.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.

Arjan puoliso Ville myöntää, että hän piti Kristopheria outona tavatessaan tämän ensimmäistä kertaa Sinkkulaiva-ohjelmassa. Ensivaikutelma osoittautui hänen mukaansa kuitenkin vääräksi, kun kaksikko oli päässyt tutustumaan toisiinsa.

"Onko äitisi se tiktokkaaja?"

Arja on kolmen aikuisen lapsen äiti. Hän kertoo, että myös hänen jälkikasvunsa on saanut osansa äidin TikTok-suosiosta.

– Tyttäreni oli Itiksessä kaupoilla, ja häneltä tultiin kysymään, että "Onko arjadancetiktok äitisi?". Poikani käytti joskus koiraa ulkona, niin naapurin poika kysyi, että "Onko äitisi se tiktokkaaja?".

Arja paljastaa, että aloittaessaan TikTok-videoiden tekemisen hänen nuorempi poikansa suhtautui asiaan epäillen ja ihmetteli, että kuka häntä muka alkaisi seuraamaan. Arjan vanhin poika ei puolestaan ole tuumannut äitinsä TikTok-urasta oikein mitään.

– Ja tyttäreni kaverit ovat aika kovia seuraajiani, hän sanoo.

Tekeekö TikTokilla rahaa?

Vaikka Arja on aktiivinen tiktokkaaja ja omistaa ison seuraajakunnan, ei hän kertomansa mukaan tienaa videoillaan rahaa. TikTokissa on mahdollista tienata muun muassa kaupallisilla yhteistöillä sekä live-lähetyksillä, joissa katsojat voivat lähettää lähetyksen pitäjälle maksullisia virtuaalilahjoja.

Arja on kertomansa mukaan lunastanut yhden kerran hänelle TikTokissa kertyneen rahasumman, jonka hän kuvaa olleen pieni. Siitä huolimatta osa ihmisistä on siinä uskossa, että Arja takoo TikTokilla kovaa tiliä.

– Olin viime keväänä risteilyllä, ja luokseni tuli nuoria poikia, jotka olisivat halunneet tarjota minulle cokiksen. Kun sanoin, että maksan ihan omalla kortillani, niin he kysyivät, että "Ai TikTok-rahoillasi?". Kysyin heiltä, että anteeksi mitä, luuletteko, että tienaan TikTokilla? Teen videoita ihan huvikseni! He olivat ihan ihmeissään, Arja kertaa huvittuneena.

– Nuorilla on kai sellainen käsitys, että TikTokilla tienaa hirveät rahat, mikä on ihan väärä käsitys. Sinulla pitäisi olla yhteistyökumppaneita (tienataksesi), hän jatkaa.

Arja on kertomansa mukaan kyllä saanut erilaisilta yrityksiltä yhteistyötarjouksia, mutta on jättänyt tarttumatta suurimpaan osaan. Tarjouksia on tullut muun muassa alkoholituotteiden ja vaatteiden tiimoilta, joista jokaiseen Arja on sanonut ei.