Huippumalli paljasti karmeat keinot pysyäkseen langanlaihana

– Meille uskoteltiin, ettei kokaiini aiheuta riippuvuutta. Emme tienneet, että kokaiini aiheuttaa riippuvuutta. Kaikki käyttivät huumeita aikoinaan, mutta etenkin mallit käyttivät kokaiinia, koska emme syöneet. Muistan syöneeni kaksi kananmunaa ja kulhollisen ruskeaa riisiä viikossa. Vapisin taksissa ja sanoin, että pysäytä, koska minun on saatava pussi M&M-karkkeja. Emme syöneet, ja joka kerta kun tulit töihin, niin he ikään kuin onnittelivat sinua laihuudestasi. Kukaan ei oikeastaan kertonut sinulle totuutta, Johnson kertoi.

Hän esittää tällä hetkellä Beverly Johnson In Vogue -teatteriesitystään, jossa hän esiintyy yksin. Esityksessä hän puhuu malli- ja näyttelijänurastaan, perheestään, rakastajistaan ja varttumisestaan Buffalossa, New Yorkissa, sekä osoittaa kunnioitusta legendaarisille naisille. Esitys on nähtävillä 59E59-teatterissa, New Yorkissa, 4. helmikuuta asti.