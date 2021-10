Helsinkiläinen yökerho vaatii koronapassia jo keskiyöllä – Avin tarkastaja kertoo, miten passin käyttö on järjestettävä

– Lähtökohtaisesti ravintola itse omavalvonnassaan määrittelevät, miten he tulevat koronapassin tarkistamisen toteuttamaan. Heillä on velvoite tarkistaa, että jos he käyttävät koronapassia, jokaisella sisällä olevalla asiakkaalla on koronapassi. Keinot ovat ravintolassa väljästi valittavissa.