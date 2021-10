Koronapassi tulossa käyttöön viikonloppuna – ravintolapomolta terveiset passin vastustajille: "Meillä on kaksi vaihtoehtoa"

Koronapassia voidaan vaatia asiakkailta vain, jos paikassa olisi muuten käytössä rajoituksia. Tällä hetkellä se tarkoittaa lähinnä baareja, ravintoloita ja yökerhoja leviämisvaiheen alueilla. Noin 250 ravintolaa pyörittävässä NoHo Partnersissa passeja aiotaan tarkastaa vain yökerhojen ovilla. Näin aiotaan toimia lauantaista alkaen.

– Yleensä tarkistetaan henkilöpaperit nuorilta asiakkailta, niin nyt tarkistetaan henkilöpaperit ja koronapassi. Uskon, että se toimii ihan jouhevasti, sanoo toimitusjohtaja Aku Vikström.

– Ainoat ongelmat liittyvät mahdollisesti siihen, että osa ihmisistä kokee tämän syrjiväksi. Heille minä sanoisin, että meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko me pidämme ravintolat ja yökerhot kiinni ja ihmiset lomautettuna tai sitten avataan tällä koronapassilla. Me tietysti toivomme avautumista ilman mitään rajoituksia. Tämä on kuitenkin parempi vaihtoehto näistä kahdesta, hän jatkaa.

Passin koodi puhelimen kameran alle

Passin lukemista varten kehitetystä älypuhelinsovelluksesta on vastannut yhdessä THL:n kanssa Solita Oy. Saman yrityksen käsialaa on myös pitkään käytössä ollut Koronavilkku. Uudesta sovelluksesta on tarkoitus kertoa lisää perjantaina, kunhan eduskunta ensin lopullisesti hyväksyy koronapassin.

– Se on erittäin helppokäyttöinen. Se tekee yhden asian ja tekee sen selkeästi. Värivaloin vielä eli vihreä tai punainen, hyväksytty tai hylätty. Passi näytetään puhelimen kameran alle ja siellä on tämmöiset viivat, minkä sisälle jää QR-koodi. Mitään muuta tietoa kuin QR-koodi ei tähän lukemiseen, hyväksymiseen tai hylkäämiseen ei sitten tarvitakaan, sanoo Solitan johtaja Risto Kaikkonen.

Vuoden loppuun asti voimassa olevan koronapassin ikäraja on 16 vuotta. NoHon Aku Vikströmin mielestä koronapassi saadaan Suomessa käyttöön myöhässä verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Muuten yhtiössä ollaan tyytyväisiä. Passi otetaan käyttöön juuri pikkujoulukauden kynnyksellä.