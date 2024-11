Ikonisen jättiteoksen konservointi alkaa Helsingin päärautatieasemalla

Nykyään teoksen säilyttäminen ravintolasalin tilassa on kirjattu päärautatieaseman suojelumääräykseen.



– Järnefeltin maalaus on olennainen osa päärautatieaseman kulttuurihistoriallista identiteettiä, VR-yhtymän projektipäällikkö Jani Jääskeläinen sanoo tiedotteessa.



Tiedotteen mukaan konservoinnin tavoitteena on palauttaa teoksen alkuperäiset sävyt sekä yksityiskohdat, jotta historiallinen teos on mahdollista säilyttää tuleville sukupolville.



Konservointi kestää noin puoli vuotta.