Näpistysten määrä on koko pääkaupunkiseudulla noussut selvästi verrattuna viime vuoteen.

Yksi varkaiden suosiossa oleva paikka on kauppakeskus Tripla Helsingin Pasilassa. Triplan toimitusjohtaja Päivi Salosen mukaan muutos on ollut jopa radikaali parin viimeisen vuoden aikana.

– Näpistysten ja päihteisiin liittyvien häiriöiden määrä on kasvanut huolestuttavalla tavalla koko kaupan alalla ja seuraamme tilannetta tarkasti, Salonen toteaa tiedotteessa.

Salosen mukaan erilaiset ongelmat ovat selvästi kasautuneet.

– Päihteidenkäyttäjiä ei välttämättä ole aiempaa enemmän, mutta heidän kuntonsa on heikentynyt ja käytös on aiempaa arvaamattomampaa.

Helsingin poliisilaitos on kirjannut näpistyksiä marraskuun loppuun mennessä 53 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan (yhteensä 19 493 näpistystä, nousua viime vuodesta 6 780 kappaleella). Itä-Uudellamaalla nousua on ollut 11 ja Länsi-Uudellamaalla 12 prosenttia.

Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Jari Illukan mukaan Helsingissä on noin 50 näpistelijän joukko, jolle rikoksia on kertynyt runsaasti. Näiden tekijöiden jutut niputetaan, jolloin ne viedään kokonaisuutena syyteharkintaan, tällöin rangaistus on yksittäisiä juttuja kovempi.

– Ryhmästä erottuu vielä noin kymmenen näpistelijän kärki, joiden osalta on syyttäjän kanssa sovittu, että jutut tutkitaan varkautena, kertoo Illukka tiedotteessa.

Yksi keino tulevaisuudessa suojata yrityksiä ja yritysten henkilöstöä toistuvilta häiriöiltä olisi yrityslähestymiskielto, josta hallituksen on tarkoitus antaa esitys vuoden 2026 aikana.