Helsinki varautuu jo järein keinoin hurmoksellisiin kiekkojuhliin – vaneriaitaa pystytetään tarvittaessa: "Viime vuosista olemme oppineet"

Kauppatorin laidalla sijaitseva suihkulähde on ollut urheiluhuumaa juhlivien kantapaikka vuosien ajan, mutta viime vuosina on alkanut herätä huolta yli 110-vuotiaan patsaan kestävyydestä. Suihkulähteessä on perinteisesti uitu, ja myös kiekkokultaa juhlineet ovat kiivenneet Mantana tunnetun vanhan pronssipatsaan päälle.

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja Laura Aalto kertoo STT:lle, että kaupunki varautuu suojaamaan suihkulähteen vaneriaidoin, jos Suomi pelaa finaalissa.

– Manta on iäkäs ja hauras. Varaudumme siihen, että Manta on helsinkiläisten ilona jatkossakin, sanoo Aalto.

Miesten jääkiekkomaajoukkue Leijonat pelaa varmuudella jo mitaleista. Lauantaina iltapäivällä pelattavan välieräottelun jälkeen selviää, eteneekö maajoukkue sunnuntai-iltana Tampereella pelattavaan finaaliin. Jos näin käy, vaneriaita rakennetaan Aallon mukaan Havis Amandan ympärille sunnuntain aikana.

Suojattu aiemminkin

Ville Vallgrenin tekemä suihkulähde Havis Amanda on ollut paikallaan 1900-luvun alusta lähtien, ja se kuuluu Helsingin taidemuseon kokoelmaan.

Julkisesti patsaan varjelusta nousi keskustelu vuonna 2019 juhlitun Suomen jääkiekon maailmanmestaruuden jälkeen. Varsinkin silloinen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd.) toivoi, että pronssista valettua Mantaa kunnioitettaisiin urheilujuhlinnassa.

– Havis Amandan ympärillä saa kyllä juhlia jatkossakin. Kylpemiseen pitäisi vaan keksiä toinen paikka, jos halutaan pitää ihmisten turvallisuudesta huoli ja patsas kunnossa myös seuraavat 110 vuotta, Razmyar kommentoi Twitterissä vuonna 2019.

Helsingin kaupunki suojasikin patsaan aidoin viimeksi vuonna 2021 jääkiekkofinaalin alla. Tuolloin patsas sai olla rauhassa, koska maajoukkue jäi hopealle. Helmikuussa 2022 pelatun jääkiekon olympiafinaalin alla patsasta ja suihkulähdettä ei suojattu. Patsaalle kiivettiin talvipakkasessakin.

Havis Amanda on myös perinteinen vapun juhlinnan paikka. Erona kultajuhliin on kuitenkin se, että vappuna tapahtumalla on virallinen järjestäjä, spontaaneissa urheilujuhlissa ei.

– Viime vuosista olemme oppineet, että on tarpeellista suojata kiipeilijöitä ja haurasta Mantaa, sanoo vs. toimialajohtaja Aalto.

Aallon mukaan Havis Amanda on kuntoselvitysten perusteella peruskorjauksen tarpeessa.

Suojaamista pohditaan Tampereellakin

Julkisen taiteen kestävyydestä ollaan huolissaan myös Tampereella, jossa mitaliottelut pelataan. Viime vuosina kiekkokultaa juhlivat ovat löytäneet tiensä Keskustorin suihkulähteelle.

Keskustorin suihkukaivoveistos on vuodelta 1883, ja sen on suunnitellut sveitsiläinen Robert Huber.

Tampereen viestintäjohtaja Katja Kannonlahti sanoo, että Tampereella pohditaan lauantain välieräottelun jälkeen, pitäisikö suihkulähde suojata.