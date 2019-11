Perjantaille odotetaan kaikkien aikojen futishuumaa ja villiä juhlintaa suihkulähteissä – Helsingin kaupunki ei kuitenkaan aio aidata Mantan patsasta

Helsingissä käänteentekeviä urheilutapahtumia on perinteisesti juhlittu tuoreeltaan kerääntymällä Kauppatorille 111-vuotiaan Havis Amanda -patsaan ympärille. Juhlan kaavaan on kuulunut suihkulähteessä kastautuminen sekä Mantaksi kutsutussa pronssipatsaassa kiipeily.

– Mantan ympärille ei ole tulossa aidoitusta eikä sen kummempaa valvontaa, vaan me uskomme aidosti, että kansalaiset itse ymmärtävät, että mihin kohtaan kaupunkia saa kiivetä ja mihin kohtaan ei, Razmyar sanoi STT:lle keskiviikkona.

– Uskon aidosti, että moni ei ole edes ymmärtänyt, että kyseessä on hauras pronssipatsas. Se on upea patsas, joka on kestänyt vuosikymmeniä, ja halutaan, että se kestää vielä vuosikymmeniä. Sen ympärillä saa ja pitää olla ja juhlia, mutta ei kiivetä.