Suomi finaaliin! Tampereella riemuittiin Suomen 4–3-voitosta USA:sta: "Voitolla yöhön"

Havis Amanda aiotaan suojata Helsingissä

Kauppatorin laidalla sijaitseva suihkulähde on ollut urheiluhuumaa juhlivien kantapaikka vuosien ajan, mutta viime vuosina on alkanut herätä huolta yli 110-vuotiaan patsaan kestävyydestä.

Suojaamista pohditaan Tampereellakin

Keskustorin suihkukaivoveistos on vuodelta 1883, ja sen on suunnitellut sveitsiläinen Robert Huber.

– Minusta on ihanaa, että meillä on torilla tavataan -kulttuuri ja ihmiset spontaanisti iloitsevat. Tietysti toivomme, että kaikilla on turvallista. Se on tärkein asia, Kannonlahti kommentoi STT:lle.