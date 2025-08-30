Helsinki–Vantaan poliisioperaation syy selvisi: Bandidos

Bandidos-moottoripyöräkerho järjestää Helsingissä juhlat tänä viikonloppuna, kertoo poliisi.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on viikonlopun ajan käynnissä poliisioperaatio, jossa tarkistetaan muun muassa lennoilta saapuvien passeja.

Poliisi suorittaa valvontaa yhteistyössä rajavartiolaitoksen kanssa.

Ylikomisario Henri Helminen Helsingin poliisista kertoo MTV Uutisille, että kyseessä on tehostettu valvonta, joka liittyy Bandidos-moottoripyöräkerhon kokoontumiseen Helsingissä.

– Meillä on poliisissa tiedossa, että Bandidos-kerho järjestää Helsingissä juhlat tänä viikonloppuna. Siihen liittyen poliisi on tehostanut maahantulon ja maassaolon edellytysten valvontaa, Helminen kertoo.

Helmisen mukaan poliisilla ei ole ennakkoon tiedossa, että tilaisuuteen liittyisi jotain tiettyjä ongelmia.

– Mutta silloin kun on tiedossa tällaisia isoja tapahtumia, niin poliisi tehostaa järjestyksen ja turvallisuuden valvontaa. Koska poliisin näkemyksen mukaan kyseinen kerho tai järjestö linkittyy voimakkaasti järjestäytyneeseen rikollisuuteen, niin meillä on syytä tarkastaa siihen mahdollisesti liittyvien henkilöiden maahantulon edellytyksiä.

Operaation vuoksi 20–30 kerhon jäsentä ei päässyt juhliin, vaan joutui palaamaan kotimaihinsa, kertoo Bandidoksen presidentti Antti Kainulainen Helsingin Sanomille.

Kainulaisen mukaan henkilöille annettiin 3–5 vuoden maahantulokieltoja. Hän sanoo, että suurimmalla osalla henkilöistä ei ole mitään rikostaustaa.

Valvonta jatkuu koko viikonlopun

Helmisen mukaan poliisi jatkaa tehostettua valvontaa lentoasemalla koko viikonlopun ajan. Poliisi tulee valvomaan myös varsinaista kokoontumista.

– Poliisi turvaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden. Katsotaan, mitä tämä kokoontuminen pitää sisällään. Jos he ovat yksityisissä tiloissa, niin he ovat siellä. Mutta jos he tulevat yleisille paikoille, esimerkiksi ravintoloihin, niin poliisi on vahvasti läsnä, että järjestys säilyy.

Helminen ei tässä vaiheessa kommentoi, että onko tähän asti tehdyissä tarkastuksissa löytynyt mitään epäilyttävää.

Helmisen mukaan tilanne ei aiheuta sen suurempaa huolta yleiselle turvallisuudelle.

– Haluan painottaa sitä, että maahantulon ja maassaolon edellytysten valvominen on poliisin perustehtävä ja sitä tehdään aina ja tarvittaessa puututaan lain valtuuksiin, jos nämä edellytykset eivät täyty.