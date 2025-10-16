Kehä kolmostiellä Vantaalla Lentoasemantien liittymässä on tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa poliisiauto on kaatunut kumoon.
Helsingin poliisilaitoksen poliisiauto oli suorittamassa ajoneuvon pysäyttämiseen tai tarkistamiseen liittyvää tehtävää, kun tehtävän kohteena olleen auton kuljettaja lähti pakenemaan poliisia.
Poliisiauto ajautui takaa-ajon aikana ulos ajokaistalta Kehä 3:lla Vantaalla sijaitsevassa liittymässä, joka sijaitsee lähellä kauppakeskus Jumboa.
Poliisiauto kaatui tilanteessa kyljelleen.
Ajoneuvossa olleet poliisit eivät kuitenkaan alustavien tietojen mukaan loukkaantuneet ulosajossa.
Poliisi ohjaa liikennettä paikan päällä.
Paikalla on MTV Uutisten tietojen mukaan myös useita pelastusajoneuvoja.
Liikenne on ruuhkautunut pahoin.
Juttu päivittyy.