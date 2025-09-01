Poliisi varautui moottoripyöräjuhliin – kymmeniä käännytettiin rajalta

Valvonnan seurauksena noin 20 henkilöä estettiin pääsemästä Suomeen.
Poliisi varautui moottoripyöräkerhon Helsingissä lauantaina 30. elokuuta järjestämiin juhliin laajalla viranomaisoperaatiolla. Helsingin poliisilaitos kertoo tiedotteessa johtaneensa operaatiota, johon osallistui useita poliisiyksiköitä sekä Rajavartiolaitos.
Ylikomisario Henri Helminen Helsingin poliisista kertoi lauantaina MTV Uutisille, että kyseessä on tehostettu valvonta, joka liittyy Bandidos-moottoripyöräkerhon kokoontumiseen Helsingissä.
– Meillä on poliisissa tiedossa, että Bandidos-kerho järjestää Helsingissä juhlat tänä viikonloppuna. Siihen liittyen poliisi on tehostanut maahantulon ja maassaolon edellytysten valvontaa, Helminen kertoi lauantaina.
Viranomaiset tehostivat viikonlopun aikana ulkomaalaisvalvontaa saapuvassa matkustajaliikenteessä. Rajavartiolaitos valvoi Tallinnassa yhteistyössä Viron poliisi- ja rajavartioviraston kanssa Suomeen suuntautuvaa liikennettä.
Valvonnan seurauksena noin 20 henkilöä estettiin pääsemästä Suomeen. Heidät käännytettiin, koska heidän katsottiin muodostavan uhkan yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Päätökset tehtiin ulkomaalaislain perusteella.
Poliisi valvoi viikonlopun aikana tehostetusti yleistä järjestystä Helsingissä. Viranomaisten mukaan toiminta sujui suunnitellusti ja uhkia kyettiin ennalta ehkäisemään tehokkaasti.