Finnairin lento Helsingistä Gdańskiin sekä Gdańskista Helsinkiin myöhästyy useita tunteja teknisen vian vuoksi.
Finnairin lento Helsingistä Gdańskiin, Puolaan joutui palaamaan Helsinki-Vantaan lentokentälle tänään kahteen kertaan teknisen vian vuoksi.
– Ensimmäisessä koneessa havaittiin tekninen vika ja kone palasi takaisin Helsinkiin, Finnairin viestinnästä kerrotaan MTV Uutisille.
– Kone vaihdettiin ja se lähti liikkeelle, mutta sitten uudessakin koneessa huomattiin tekninen vika ja lento joutui palaamaan uudestaan Helsinkiin.
Lue myös: Finnair ei ole ensi vuonna Euroopan huonoimpien lentoyhtiöiden listan kärjessä, lupaa toimitusjohtaja
Kuuden tunnin viivästys
Tällä hetkellä Finnair on järjestämässä kolmatta konetta, joka voisi lentää yhteensä 56 matkustajaa Helsingistä Gdańskiin.
– Tuossa noin parin tunnin kuluttua lento lähtee, mutta arviolta noin kuutisen tuntia tulee olemaan myöhässä sekä lento Helsingistä Gdańskiin että lento Gdańskista Helsinkiin, viestinnästä kerrotaan.
Finnairin viestinnän mukaan ei ole aivan poikkeuksellista, että sama lento joutuu palaamaan teknisen vian vuoksi useaan kertaan lähtöpisteeseensä.
– Mutta aika harvoin sattuu samalle lennolle. Tekniset viat ovat lentoyhtiölle aika normaalia.
– Syy miksi palaamme Helsinkiin, on, että meidän huolto sijaitsee Helsingissä. Emme pysty pitämään huoltohenkilökohtaa eri kentilä ympäri maailmaa. Kun koneessa havaitaan vika, palataan Helsinkiin, Finnairin viestinnästä kerrotaan.