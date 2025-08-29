HS: Helsinki-Vantaalla poliisioperaatio – osa lentomatkustajista pysäytettiin

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on poliisioperaatio, kertoo Helsingin Sanomat.
Poliisit ja rajavartiolaitos olivat HS:n mukaan vastassa ainakin Kööpenhaminasta tullutta SAS:n lentoa Helsinki-Vantaalla tänään perjantaina illalla yhdeksän aikoihin.
HS:n silminnäkijä Hanna Toivonen kertoo, että poliisi tarkasti kaikkien Kööpenhaminasta saapuvien matkustajien passit lentoasemalla.
Toivosen mukaan lentoasemalla oli useita viranomaisia ja osa matkustajista pysäytettiin lisätarkastuksiin.
Pysäytetyiltä kysyttiin, mistä he ovat tulossa, ja heitä pyydettiin näyttämään passeja.
HS:n tavoittaman Finavian viestintäpäällikön Pia Fastin mukaan kyseessä oli viranomaisasia, jota kommentoivat viranomaiset.
MTV Uutiset ei tavoittanut poliisia kommentoimaan tapausta.