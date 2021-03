Helsinki-Vantaan kohuharjoituksessa osalliseksi joutui kolmaskin siviili – Puolustusvoimat: "Päät painuksissa on toimivalla yksiköllä erheen vuoksi"

– Tänään on tullut sillä tavalla uutta tietoa, että minulle soitti eräs naishenkilö, joka oli ollut siinä mukana, kertoo Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja Rainer Kuosmanen.

– Tämä ei ollut meillä aiemmin tiedossa. Sekä meidän harjoitusjoukon että alueella olleen poliisin ilmoituksista on aiemmin ilmennyt kaksi henkilöä ja nyt tässä on nyt ainakin kolmas henkilö mukana.

Kuosmasen mukaan tapahtumaketju kolmannen henkilön kohdalla on ollut vastaavanlainen kuin aiemmin raportoiduissa tapauksissa. Apulaiskomentaja on antanut omalle väelleen tehtäväksi tarkistaa harjoituksen kulun.

– Lisäksi olen pyytänyt Itä-Uudenmaan poliisia vielä kertaalleen tarkistamaan lentoaseman valvontakameranauhat, jotta löydetään varmuus sille, että mikä tämä sivullisten määrä on, Kuosmanen sanoo.

– Eilenhän olimme kaikki siinä käsityksessä, että osallisiksi joutuneita sivullisia oli kaksi, mutta nyt tämä kohtelias rouva ilmoittautui suoraan itse minulle ja hän on mukana kolmantena. Tarkistamme vielä, mikä kokonaistilanne on, Kuosmanen sanoo.

"Johtui tilanteeseen eläytymisestä"

– Kyllä siinä alustavasti useampi kontrolli pääsi pettämään. Minun mielestäni syynä on ensisijaisesti, jos nyt pohdin kokonaisuutta, harjoituksen varojärjestelmän puute. Eli kontrolloivat henkilöt eivät ole olleet juuri siinä hetkessä siinä paikalla. Se on ollut varmasti syy tähän tapahtumaketjuun.

Apulaiskomentajan mukaan harjoituksen sisäisessä taktisessa johtamisessa ja tilannekuvan hallitsemisessa vallitsevassa tilanteessa on kehitettävää.

– Kaikilla harjoituksessa mukana olleilla viranomaisilla on vahva yhteinen intressi niin sanotusti perata omat pesämme, Kuosmanen kuvailee.

– Tiedän, että Finavia, poliisi, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat, me jokainen koitamme kääntää kaikki kivet, että tästä opittaisiin. Ja että jatkossakin voisimme turvallisesti Helsinki-Vantaan lentokentällä harjoitella.

"Harjoittelu lentokentällä jatkuu"

Rainer Kuosmanen on keskustellut tänään tapahtumista lentoasemia ylläpitävän Finavian kanssa.

– He ilmoittivat ykskantaan, että harjoittelu lentokentällä jatkuu. Meidän pitää vaan ottaa tästä opiksi. Tämä on tilannekuva, mikä minulla asiaan liittyen on.