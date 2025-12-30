Ihminen on jäänyt junan alle ja kuollut Parikkalassa Etelä-Karjalassa.
Poliisi sai tänään tiistaina kello 13.25 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen raideliikenneonnettomuudesta Parikkalassa.
Jalankulkija oli jäänyt junan alle tasoristeyksessä ja menehtynyt.
Poliisi on paikalla selvittämässä tapahtunutta.
Onnettomuuspaikan tutkinta vaikuttaa hetkellisesti tie- ja raideliikenteeseen alueella.
Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.
Poliisi tekee asiassa kuolemansyyn selvittämisen eikä tiedota asiasta enempää.