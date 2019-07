Peetun ja Villen yhteinen benji-hyppy epäonnistui karmealla tavalla – video näyttää, kuinka kaksikko jäi roikkumaan ilmaan: "Napsahti aika lujaa"

21-vuotiaat kaverukset Peetu Karhu ja Ville Voutilainen olivat viikonloppuna Wanaja Festival -tapahtumassa, kun he päättivät hypätä yhdessä benjihypyn ensimmäistä kertaa.

– Päätimme lähteä hyppäämään Kaija Koon keikan jälkeen ennen kuin menisimme syömään ja no, ei sitten päästy syömään, Karhu kertaa tapahtumia.

Molemmat pojat olivat hämmentyneitä ja tarkistivat, että toinen on kunnossa.

Festivaalit vaihtuivat sairaalareissuun

– He tulivat ottamaan meidät vastaan, kun meidät hinattiin alas. Kun tulimme ensiaputeltalta takasin hyppypaikalle, he tulivat pahoittelemaan, että se oli heidän mokansa. Vaijeri oli jäänyt kiinni eikä niin olisi pitänyt käydä. He pahoittelivat sitä, että meni ilta pilalle ja piti lähteä sairaalaan.