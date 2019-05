Kaksi pyöräilijää loukkaantui sairaalakuntoon törmättyään pimeälle pyörätielle jätettyyn johtokouruun Helsingissä – "Silmien avauduttua huomasin, että häneltä tulee reilusti verta päästä"

Näin Helsinki kaupunki suhtautuu johtokourujen käyttöön. Vastaajana kaupunkiympäristön toimialan yksikön päällikkö Antti Mäkinen.

1. Mikä on kaupungin kanta suojiin tällä hetkellä?

- Tapahtuman järjestäminen vaatii monenlaisia tilapäisiä järjestelyjä mm. sähköjen toteuttamiseksi. Käytännössä rakennetussa kaupunkiympäristössä sähköt voidaan toteuttaa joko pintavetona tai yläkautta ilmassa, sillä johtoa ei useinkaan voida kaivaa maan alle. Pintaveto edellyttää, että sähköjohdot tulee olla suojattuna esim. suojakotelossa. Kaupunkisuunnittelussa pyritään ennakollisesti ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon tapahtumien tarpeet niin, että myös tapahtumien aikainen sähköntarve voitaisiin toteuttaa mahdollisimman turvallisesti.



2. Saako suojakouruja käyttää?



- Tällaiset johtosuojat aiheuttavat aina haittaa jalankululle ja pyöräilylle sekä muulle liikenteelle ja näin niiden käyttöä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Tapauskohtaisesti tulee arvioida, voidaanko kohteessa käyttää suojakoteloa. Viime aikoina havaittu, että markkinoille on tullut tavarantoimittajia, joilla on valikoimissaan tällaisia koteloita, sillä niiden käyttö lisääntynyt. Valvonnassa on puututtu vaaraa aiheuttaviin koteloihin, mutta toistaiseksi ei ole katsottu tarpeelliseksi, että asetettaisiin tällaisille rakenteille kategorista täyskieltoa.



3. Millaisia ovat hyväksytyt suojat ja miten ne tulisi merkitä?



- Ilmassa yläkautta vedetyt sähköjohdot ovat sallittuja ja suotavia, kunhan ne ovat riittävän korkealla ja soveltuvat kohteessa käytettäviksi. Mikäli maanpinnalle asetettavia johtosuojia käytetään pimeään aikaan, tulee niissä olla heijastavaa materiaalia tai niistä tulee ilmoittaa merkein, jotta tienkäyttäjä voi ennakoida tilanteen. Käytettäessä tällaisia rakenteita, tulee ne asettaa kohtisuoraan ajosuuntaan nähden ja niitä voidaan käyttää tieosuuksilla, joissa ajonopeudet eivät ole suuret.



4. Vaatiko kaupunki käytöstä etukäteisilmoituksen?



- Kaupunki vaatii tällaisten rakenteiden käytöstä ilmoituksen. Esimerkiksi tapahtumien tai kadulla tehtävien töiden liikenteenohjaussuunnitelmissa tulee ilmoittaa mahdolliset yleiselle alueelle tulevat rakenteet ja mahdolliset muutokset pysyviin liikennejärjestelyihin.



5. Miten yleistä johtosuojien käyttö on ja saako kaupunki niistä valituksia?



- Johtosuojia kyllä käytetään, sillä joissain tapauksissa ne ovat ainoa mahdollinen toteutustapa. Jotain valituksia on tullut, ja ongelmiin on tilanteen mukaan puututtu.



6. Entä ovatko ne aiheuttaneet aiemmin loukkaantumisia?



- Yksikkömme tietoon ei ole tullut, että nämä suojakotelot olisivat aiheuttaneet loukkaantumisia.



7. Kuka mahdollisissa tapaturmatilanteissa on korvausvastuussa?



- Vastuu tilanteessa voi olla huolimattomalla suojakotelon asettajalla, tienpitäjällä tai tienkäyttäjällä, mutta korvausvastuun määräytyminen edellyttää tapauskohtaista tarkastelua.