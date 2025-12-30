Talosta löytyi maanantaina yksi vainaja. Poliisi on aloittanut kuolemansyyn selvittämisen.
Poliisi sai sunnuntaina 28. joulukuuta yhden aikaan yöllä hätäkeskukselta tehtävän Janakkalan Tervakoskella olevasta tulipalosta. Poliisin saavuttua paikalle omakotitalo oli täyden palon vaiheessa.
Tapauksen tutkinta aloitettiin maanantaina, kun palopaikalle oli turvallista mennä. Tutkinnan aikana talosta on löytynyt yksi vainaja ja poliisi on tältä osin aloittanut myös kuolemansyyn selvittämisen.
Poliisi tutkii tapausta palonsyyntutkintana sekä kuolemansyyn selvittämisenä. Tällä hetkellä poliisi ei epäile tapaukseen liittyvän rikosta. Tapauksesta tiedotetaan tarvittaessa tutkinnan edetessä lisää.