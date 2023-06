Helsingin pörssissä karu alkuvuosi: kahdeksan suurinta yhtiötä laskussa, metsäteollisuudessa tuotantoleikkauksia

Biopolttoaineet ovat olleet Nesteelle hyvä bisnes, mutta yhtiön osakekurssi on pudonnut kesäkuun lopulla tuntuvasti. Välitön syy on yhtiön juhannusviikolla esittämä arvio biopolttoaineiden ylitarjonnasta vuosille 2025–2027, mutta myös jakeluvelvoitepäätöksillä on vaikutusta.