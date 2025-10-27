Toivo kauppasopimuksesta USA:n ja Kiinan välillä on siivittänyt Aasian pörssejä ennätyslukuihin.
Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi nousi tänään 2,5 prosenttia ja sulkeutui ensimmäistä kertaa historiassaan 50 000 pisteen yläpuolella.
Etelä-Koreassa Soulin pörssin Kospi-indeksi puolestaan ylitti ensimmäistä kertaa 4 000 pisteen rajan. Se nousi reilut kaksi prosenttia muun muassa reilut kolme prosenttia kallistuneen Samsungin siivittämänä.
Hongkongin ja Shanghain pörsseissä yleisindeksit nousivat reilun prosentin verran.