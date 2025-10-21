Poliisin mukaan räjähtänyt kaasu oli ilmeisesti asetyleenia, jota käytetään muun muassa hitsauksessa.

Helsingin poliisi jatkaa Mellunkylän toissaöisen kaasuräjähdyksen syiden selvittämistä. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Tuomas Lindholm.

Poliisi on aiemmin kertonut, että pysäköitynä olleessa pakettiautossa oli kaasupulloja, joista osa räjähti.

Lindholmin mukaan poliisi epäilee, että kaasu oli asetyleenia, jota käytetään muun muassa hitsauksessa. Hänen mukaansa kaasua oli ilmeisesti päässyt vuotamaan ja se syttyi syystä tai toisesta – mistä syystä, sitä ei vielä tiedetä.

– Nyt selvitetään tapahtumien kulkua ja sitä, onko kaikki mennyt taiteen sääntöjen mukaan, sanoo Lindholm.

Lindholmin mukaan tapauksessa ei ole kyse tahallisuudesta siinä mielessä, että joku olisi tarkoituksellisesti halunnut aiheuttaa räjähdyksen. Mahdollista on kuitenkin, että kaasua on säilytetty huolimattomasti.

Onnettomuus tapahtui maanantaiyönä hieman puolenyön jälkeen. Räjähdyksessä loukkaantui kaksi ihmistä, joista toinen oli auton omistaja. Auton omistaja on edelleen sairaalassa hoidettavana, mutta poliisi on päässyt kuulemaan häntä. Toinen loukkaantunut pääsi sairaalasta pois.

– Räjähdyksen voimakkuuteen nähden he selvisivät hyvin vähillä vammoilla, sanoo Lindholm.

Helsingin Sanomat kertoi maanantaina, että räjähtäneen auton omistaja työskentelisi rakennusalalla. Lindholm ei ota kantaa siihen, pitääkö tieto paikkansa.

Poliisi on pyytänyt yleisöltä vihjeitä tapahtumien kulun selvittämiseksi.

– Yhteydenottoja on tullut, mutta niistä ei voi kertoa enempää, sanoo Lindholm.